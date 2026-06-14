Meta musí umožnit integraci AI chatbotů třetích stran v aplikaci WhatsApp, zní rozhodnutí EU

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Evropská komise nařídila společnosti Meta, aby obnovila přístup konkurenčních AI chatbotů na platformu WhatsApp. Rozhodnutí přichází po zahájení antimonopolního vyšetřování, které zkoumá, zda firma nezneužila své dominantní postavení na trhu.
WhatsApp bude zřejmě přístupný konkurenčním chatbotům
Meta loni zablokovala přístup chatbotům třetích stran prostřednictvím rozhraní WhatsApp Business API. Opatření se dotklo například služeb ChatGPT od OpenAI nebo Copilot od Microsoftu. Firma tehdy argumentovala tím, že chce API vyhradit pro jiné typy podnikových služeb.
Podle Evropské komise však Meta tímto krokem zneužila své postavení k omezení konkurence. Ačkoliv později umožnila návrat některých služeb za poplatek, regulátoři tvrdí, že nastavené podmínky byly natolik nevýhodné, že konkurenti nemohli platformu využívat tak, aby to ekonomicky dávalo smysl.
Místopředsedkyně Evropské komise pro hospodářskou soutěž Teresa Ribera uvedla, že Meta se podle všeho snaží využít obrovského dosahu WhatsApp ve prospěch vlastního AI asistenta Meta AI a současně znevýhodnit konkurenční služby.
Komise proto vydala předběžné opatření, které říká, že má Meta povinnost obnovit přístup ke službě WhatsApp za stejných podmínek, jaké platily před 15. říjnem loňského roku. Zároveň musí společnost tento přístup zachovat až do definitivního uzavření antimonopolního řízení.
WhatsApp využívají více než dvě miliardy lidí po celém světě a pro řadu provozovatelů AI služeb představuje lukrativní a důležitý distribuční kanál.
Zdroj: neowin.net
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