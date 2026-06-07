Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.
Tip: Můžete se přihlásit k odběru newsletteru pro pravidelný přehled.
Aplikace Maják – tichý chat s policií i sdílení polohy pro vaši bezpečnost
Na českém trhu funguje aplikace Záchranka, která nabízí velmi důležité funkce a snaží se nabídnout i preventivní pomoc. Soustřeďuje se na krizové situace, zejména s ohledem na vlastní bezpečí. Ačkoliv dnešní technologie nabízí i další možnosti, tak v Česku se teprve chystá například varovný systém, který umí informovat lidi v určité oblasti. Ten by se měl letos představit a začít fungovat. Mezitím zde ale máme relativně novou aplikaci nazvanou Maják. [pokračování článku]
Huawei Nova 16: Čtyři nové modely s velkou baterií a 100W nabíjením
Společnost Huawei se více zaměřuje na nositelnou elektroniku a své působení na trhu s mobily trochu snížila. I tak se dočkáme jednou za čas nových mobilů, které se sem tam dostanou i na český trh. Nyní zde máme čtveřici v podobě Huawei Nova 16z, Huawei Nova 16, Huawei Nova 16 Pro a Huawei Nova 16 Ultra. [pokračování článku]
O2 rozšiřuje portfolio o O2 Spark: Powerbanky, kabely s displejem i nabíječky do auta
Dnes se společnost O2 rozhodla rozšířit své portfolio produktů. Novinky jsou zaměřeny na energii a právě jeden kabel rozhodně nezapadne mezi ostatními. Nová série dostala i své označení O2 Spark a dnešní novinky nebudou jediné produkty. Zástupce operátor sdělil, že se připravují další novinky. [pokračování článku]
Vynikající výsledky pro ČR: Mobilní sítě patří ke špičce
Bechmarky u mobilů, počítačů a jiných zařízeních nám ukazují, jak si konkrétní produkt stojí ve srovnání s konkurencí. Zpravidla se jedná o komplexní zhodnocení mnoha faktorů. Něco podobného je i u mobilních sítí, ale zde si to řeší každý analytická společnost podle svých pravidel, stejně jako tvůrci aplikací na testování. Francouzská společnost nPerf zveřejnila aktuální hodnocení zemí, tedy jejich mobilních sítí, kde si Česko vedlo nadmíru dobře. [pokračování článku]
Případ otevřen: DevFest.cz 2026 spouští prodej vstupenek a odhaluje detektivní téma
Jedna z největších tuzemských komunitních konferencí DevFest.cz odkrývá první stopy svého letošního ročníku. Akce, která se uskuteční 30. října 2026, se letos ponese v duchu Film-Noir detektivky s příběhem, jehož součástí se budou moci stát sami účastníci. Pro nejodvážnější nadšence jsou k dispozici Early Bird vstupenky za nejnižší možnou cenu. [pokračování článku]
T-Mobile spouští výprodej mobilů, ale je trochu netradiční
Mobilní operátoři relativně běžně nabízí možnost vykupování mobilních telefonů s tím, že si následně můžete uplatnit danou částku při nákupu nového. T-Mobile nyní spouští pilotní program ve spolupráci s Mobil pohotovostí, která rozhodně není tradiční. [pokračování článku]
Apple Music chystá levnější předplatné, možná i zcela zdarma
Dnes se vedou války mezi společnostmi zejména v oblasti AI a například takové streamování hudby je už běžnou součástí našich životů. I tak se firmy snaží přijít s novinkami, které nalákají více uživatelů. Ačkoliv má Apple výhody domácí půdy, musí stejně bojovat s konkurencí. Jeho ceny nejsou nikterak vysoké, ale zřejmě se dočkáme levnější verze. [pokračování článku]
Amazfit Balance Ultra a Balance 3: Prémiové hodinky pro náročné sportovce
Nedávno společnost Amazfit představila prémiové hodinky Cheetah 2 Ultra a dnes zde máme další dva kousky. Novinky se jmenují Amazfit Balance Ultra a Balance 3. Ve své podstatě jsou si modely podobné, ale několik rozdílů se zde najde. [pokračování článku]
Občanský průkaz v Google Peněžence? Ještě se netěšme
Původní vyjádření Googlu bylo celkem strohé, ale kolegové z The Verge získali více podrobností od zástupce společnosti Google. V první řadě se mohou začít trochu těšit obyvatelé Irska, Španělska, Francie, Itálie a Estonska. Bohužel nepůjde v této první vlně o možnost vložení občanského průkazu do Google Peněženky. Obyvatelé zmíněných zemí budou moci naskenovat svůj pas do aplikace a vytvořit si tak digitální průkaz. [pokračování článku]
Podcast: Konec Chrome OS a Android přes celou palubku? Tohle byla Android Show
V nejnovějším díle podcastu Pod Zlatou Lampou jsme detailně rozebrali to nejdůležitější z Android Show. Míra s Přemkem probírají čerstvý Android 17 a nový systém pro počítače GoogleBook. Nejvíc času jsme ale věnovali obrovskému skoku pro Android Auto – těšit se můžete na mapu zabírající celý podkres, levitující widgety generované umělou inteligencí Gemini a konečně i nativní spouštění videí třeba z YouTube v 60 fps. Bude to znamenat konec dominance Apple CarPlay? Poslechni si náš nadšený i mírně skeptický pohled! [pokračování článku]
Google tlačí AI do vyhledávání, instalace DuckDuck Go díky tomu rostou
Nedávné představení poměrně drastických změn ve vyhledávači od Googlu na konferenci I/O vyvolalo mezi uživateli vlnu odporu. Google se rozhodl klasický seznam modrých odkazů nahradit povinnými odpověďmi generovanými umělou inteligencí, což vedlo k okamžitému nárůstu popularity konkurenční platformy DuckDuckGo. [pokračování článku]
Hackeři stále dokáží skrze Meta AI chatbota převzít kontrolu nad účty na Instagramu, oprava zranitelnosti ze strany Meta nebyla účinná
Meta umožnila skrze AI chatbota obnovit ztracený přístup k účtům na Facebooku a Instagramu. Bohužel ale tím vytvořila masivní bezpečnostní zranitelnost. Útočníci objevili způsob, jak pomocí jednoduchých textových příkazů (promptování) donutit AI asistenta k přepsání kontaktních e-mailů a vygenerování odkazů pro resetování hesel. [pokračování článku]
Technologie PHRM od Googlu: Pasivní měření tepu pomocí přední kamery a AI
Pokud si chcete orientačně měřit tepovou frekvenci, tak v dnešní době nemusíte utrácet za nějaké profesionálnější zařízení. I velmi levné chytré hodinky a náramky mají takovou funkci. Dokonce i mobilní telefon může posloužit skrze přiložení prstu na foťák, ale k tomu potřebujete speciální aplikaci. Google ale došel na systém, kde postačí jen v podstatě používání mobilu. [pokračování článku]
Letní nabídka od Vodafonu: Neomezená data pro mladé a bonusy pro předplacenkáře
Léto se blíží a s tím i speciální akce mobilních operátorů. Tentokrát pomyslně začíná Vodafone, který představuje Letní balíček, který po dlouhé době přináší neomezená data. [pokračování článku]
Předchozí týden: Průlom Huawei, nové Xiaomi telefony a AI novinky: To nej z týdne #22
Komentáře