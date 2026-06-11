Honor nabídne virtuální oprávnění. Google by se mohl inspirovat

Honor 600; zdroj: Dotekománie
Různé aplikace vyžadují různá oprávnění. V této oblasti již došlo k mnoha změnám, přičemž takovou pomyslnou novinkou jsou dočasná oprávnění. I tak je zde stále hra o to, jestli budete něco sdílet, nebo ne. Pokud ale požaduje konkrétní oprávnění a bez něj nehodlá pokračovat, ani vás nepustí, tak máte prostě smůlu a musíte minimálně dočasně udělit oprávnění. Honor na to jde trochu jinak.
Virtuální oprávnění
Honor uveřejnil, že jeho nadstavba MagicOS 10.0.0.160 dostává funkci virtuálních oprávnění. V podstatě to znamená, že daná aplikace jakoby dostane například přístup ke kontaktům, ale místo nějakých dat získá prázdnou odpověď. Aplikace si tedy myslí, že má dostatečná oprávnění, ale v mobilním telefonu nejsou daná data.
Dalo by se říci, že se jedná o další možnost, která se nabízí, zejména u aplikací, které si lpí na přístupu ke konkrétním datům. Honor novinku zatím oznámil jen na čínském trhu, ale asi se dostane i do běžné verze MagicOS.
Společnost ale není první, co přichází s takovou funkcí. Nabízí se například u LineageOS, kde se jmenuje Privacy Guard. I čistá verze Androidu měla něco takového (App Ops), ale nikdy nedošlo na začlenění do stabilní verze. To samé lze říci o ostatních čínských firmách. Honor se tak stává ve své podstatě prvním výrobcem, co funkci začíná zavádět. V tomto ohledu by se mohl Google inspirovat a konečně dopracovat jeho verzi App Ops.
Zdroj: gsmarena.com
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