Ekosystém App Store vygeneroval za rok 2025 neuvěřitelných 1,4 bilionu dolarů, na více než 90 % se nevztahovala provize Applu

Zdroj: Apple
Apple si před nadcházející vývojářskou konferencí WWDC tak trochu připravil alibi a půdu pro obhajobu svého byznysu a zveřejnil novou studii společnosti Analysis Group, která mapuje finanční toky v rámci jeho aplikací. Výsledek je ohromující. Ekosystém App Store dokázal za rok 2025 vygenerovat obrat ve výši 1,4 bilionu dolarů. Apple se tímto způsobem snaží ukázat, jak klíčovou roli hraje v digitální ekonomice a jak moc z jeho platformy těží samotní tvůrci softwaru.
Apple zveřejnil studii odhalující příjmy App Store
K celému milníku se vyjádřil i generální ředitel Applu Tim Cook. Podle jeho slov jsou vývojáři srdcem celého App Store a dosažený výsledek svědčí o jejich úžasné kreativitě. Cook zároveň potvrdil, že firma chce i nadále poskytovat nástroje a technologie, které vývojářům umožní stavět projekty pro budoucnost a obohacovat životy uživatelů po celém světě. Za tímto optimistickým prohlášením se však skrývá detailní pohled na čísla, která odhalují zajímavé trendy v čele s raketovým nástupem umělé inteligence.
Provize Applu se týkají jen zlomku celkového obratu
Když se mluví o App Store, nejčastějším tématem diskusí bývá provize, kterou si společnost strhává z nákupů v aplikacích a z předplatného. Čerstvá data z analýzy však ukazují realitu v trochu jiném světle. Vývojáři totiž u více než 90 % z celkového obratu 1,4 bilionu dolarů nezaplatili Applu vůbec žádnou provizi.
Většina peněz totiž protéká skrze oblasti, na které si Apple finančně vůbec nesahá. Patří sem prodej zboží a služeb v aplikacích, typicky například e-shopy, rozvoz jídla, transportní služby, a také skrze inzerci. Celý ekosystém navíc vykazuje obrovské tempo růstu. Od roku 2019 se celkový finanční objem, který skrz platformu proteče, téměř ztrojnásobil.
Největším tahounem roku byla generativní umělá inteligence
Zajímavý pohled nabízí studie v oblasti technologických trendů. Výzkumníci se zaměřili na to, jak moc s trhem zahýbal současný boom kolem umělé inteligence. Aplikace, které integrovaly funkce generativní AI zaměřené přímo na koncové uživatele, zaznamenaly čtyřikrát vyšší nárůst tržeb než jakékoli ostatní programy v obchodu. Umělá inteligence se stala hlavním motorem finančního růstu pro vývojáře, kteří dokázali na vlnu nových technologií naskočit včas.
Co vše ekosystému App Store představuje?
Abychom správně pochopili, kde se tak obrovská suma vzala, musíme se podívat na to, jak Apple pojem „ekosystém App Store“ definuje. Primárně se jedná o veškeré příjmy spojené s aplikacemi pro systém iOS, které si uživatelé stáhnou skrze oficiální obchod.
Zároveň však Apple do této statistiky pro zachování kontinuity s předchozími lety zahrnuje i menší objem stahování z alternativních obchodů s aplikacemi nebo přímé stahování z webových stránek vývojářů, což je třeba případ Evropské unie. Apple to obhajuje tím, že i tyto aplikace třetích stran stále využívají proprietární služby, vývojářské nástroje a technologie, které jim společnost poskytuje.
Zdroj: 9to5mac.com
Komentáře