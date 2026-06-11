Podcast: Našli jsme jméno pro Seznam pejska PODCAST

• 11. 6. 2026#Podcast
Podcast: Našli jsme jméno pro Seznam pejska

V dnešním díle podcastu Pod Zlatou Lampou jsme s Přemkem a Michalem probrali, jak se díky nové funkci v telefonech snadno zbavit otravných neznámých čísel. Podíváme se na zoubek novému, superlevnému procesoru Snapdragon C od Qualcommu a zhodnotíme, jestli má nový Windows notebook s pouhými 4 GB RAM v dnešní době vůbec smysl. Nechybí ani tipy na chytré robotické sekačky (od těch dostupnějších až po ty, co stojí jako ojeté auto) a na závěr jsme podrobili zkoušce novou umělou inteligenci od Seznamu. Proč se jejich AI model Sellma nejmenuje po legendárním psu? A jak se vůbec jejich pejsek jmenuje? Poslechněte si náš verdikt!

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička, Michal Král a Přemysl Vaculík.

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Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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