Čeština v Gemini 3.5 Live Translate: Google rozšiřuje živý překlad na desítky jazyků

• 9. 6. 2026#iOS
Čeština v Gemini 3.5 Live Translate: Google rozšiřuje živý překlad na desítky jazyků

Zdroj: Dotekomanie.cz

Apple sice představil mnoho AI novinek, ale podpora jazyků zcela chybí, aspoň v tuto chvíli. Dnes jsme se dočkali jednoho podstatného vylepšení od Googlu. Konkrétně se jedná o Gemini 3.5 Live Translate a hlavní novinkou pro nás je podpora češtiny.

Gemini 3.5 Live Translate

Pokud jste sledovali demonstraci různých novinek od Googlu v poslední době, možná jste záviděli, že živý překlad funguje jen u vybraných pěti jazyků. Dnes ale s vydáním Gemini 3.5 Live Translate dochází k rozšíření podpory na 70 jazyků, mezi kterými nechybí čeština. V základu jde o lepší formu překladu, například u konverzačního módu. Nový model nabízí lepší reprodukci, přesnější překlad a také přepis.

To podstatnější se nabízí ve spojení se sluchátky. V podstatě si nastavíte jazyk nebo necháte na automatickém rozpoznání. V sluchátkách s mírným zpožděním pak slyšíte překlad v češtině. Pakliže mluví na vás dvě osoby, tak se liší samotné hlasy a můžete je přiřadit k osobám. Záleží, jak jsou osoby slyšitelné, ale funguje to velmi dobře. Jedinou podmínkou je mít pro takový překlad sluchátka.

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Zdroj: Dotekomanie.cz

V případě konverzačního módu ve sluchátkách slyšíte překlad ve zvoleném jazyce, třeba v češtině. Jakmile promluvíte sami, tak mobil přeloží, co říkáte a nahlas to reprodukuje přes reproduktor mobilu. V tomto případě ale musíte mít zvolené jazyky a nelze použít automatické rozpoznání druhého jazyka. Případně se ještě nabízí vlastní nastavení, kde si můžete nastavit, co má jít z reproduktoru mobilu a co ze sluchátek.

Pro vyzkoušení si stačí aktualizovat aplikaci Google Překladač. Novinka je také dostupná i v Gemini Live API, Google AI Studio, Google Meet. Celkem mě překvapila kvalita a rozhodně vyzkouším v rámci letošního cestování. Samotné zpoždění není velkou překážkou a ani není nějak velké.

Zdroj: Tisková zpráva

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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