Cestujete mimo EU? O2 jako první evropský operátor nabízí datovou pojistkou

Zdroj: O2
Pokud jde o cestování po EU, tak můžeme využívat své běžné mobilní tarify se slušnou porcí dat. V podstatě během dovolené u moře nemusíme nic řešit. Komplikovanější je ale cestování mimo EU. Buď si můžete pořídit lokální SIM kartu, případně využít alternativní datovou eSIM nebo si zakoupit speciální balíček u svého operátora. O2 jako první evropský mobilní operátor přichází s novinkou Data Pas.
Data Pas aneb datová pojistka
O2, stejně jako jiní operátoři, nabízí datové balíčky pro cestování mimo EU. Ty jsou zpravidla omezené na konkrétní objem dat a po vyčerpání je nutné si zakoupit další. Cena za 1 GB není ale nízká. Naštěstí novinka v podobě Data Pas může napomoci. Ve své podstatě se jedná na první pohled o běžné datové balíčky pro cestování mimo EU, ale po vyčerpání se nezastaví mobilní internet.
„Chtěli jsme odstranit jeden z největších stresů spojených s cestováním mimo Evropu. Lidé už nemusí řešit, jestli jim přestane fungovat navigace, komunikace nebo důležité aplikace. I po vyčerpání dat zůstávají dál online. Stačí si vybrat balíček podle délky pobytu a přestat počítat gigabajty,“ říká Silvia Cieslarová, ředitelka mobilních služeb v O2.
V balíčku je totiž obsažena Datová pojistka, což znamená, že po vyčerpání dat je stále možné využívat mobilní internet s rychlostí 384 Kbps. Ano, není to mnoho, ale na poslání zprávy, objednání dopravy, vyřízení věcí v peněžních aplikacích nebo navigaci by to mělo stačit.
„Datovou pojistku jsme testovali v běžných situacích, které lidé na cestách skutečně řeší každý den. Navigace, komunikace i důležité aplikace fungují bez problémů i po vyčerpání dat s plnou rychlostí,“ vysvětluje Silvia Cieslarová.
Nabízí se tedy celkem tři varianty balíčku s touto pojistkou, přičemž se liší délkou používání a objemem dat:
- Balíček Data Pas na 3 dny za 199 Kč s 1 GB dat a Datovou pojistkou
- Balíček Data Pas na 14 dní za 399 Kč s 5 GB dat a Datovou pojistkou
- Balíček Data Pas na 30 dní za 499 Kč s 10 GB dat a Datovou pojistkou
O2 uvádí, že tyto balíčky jde využít v 96 zemích, mezi které patří Turecko, Egypt, USA, Mexiko, Albánie, Švýcarsko nebo také Tunisko a země Karibiku. Kompletní seznam je uveden na stránkách operátora. Aktivaci jde provést skrze aplikaci Moje O2 nebo zdarma přes uvítací SMS po přicestování do destinace.
Bohužel se nebude jednat o stálou nabídku, spíše sezónní akci, jelikož O2 uvádí, že je možné tyto balíčky aktivovat do 31. srpna.
Zdroj: tisková zpráva
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