Počítače v parlamentu EU už nebudou používat pro vyhledávání Google, nahradí ho Qwant

Zdroj: Dotekomanie
Evropský parlament podle dostupných informací přestává využívat Google jako výchozí vyhledávač na svých interních počítačích. Podle zjištění se novým výchozím nástrojem pro vyhledávání na internetu v prohlížečích Firefox a Edge stává francouzský vyhledávač Qwant, který klade důraz na ochranu soukromí. Změna se dotkla zaměstnanců a europoslanců už 4. června.
Google se svým vyhledavačem v parlamentu EU končí
Vedení Evropského parlamentu tento krok zaměstnancům zdůvodnilo v interním e-mailu. Uvádí v něm, že změna přímo navazuje na dlouhodobý závazek Evropského parlamentu posilovat digitální nezávislost a suverenitu a důsledněji chránit osobní data uživatelů.
Přechod na nový vyhledávač přichází v momentě, kdy Evropská unie stupňuje své úsilí o snížení závislosti na zahraničních technologiích a snaží se do popředí tlačit alternativy vyvinuté na starém kontinentu. Ostatně Evropská komise už 3. června představila očekávaný balíček opatření zaměřený na technologickou suverenitu.
V tomto směru je velmi aktivní zejména Francie. Ta už dříve oznámila plány na hromadný přechod vládních počítačů z operačního systému Windows na Linux a také záměr opustit komunikační platformy Zoom a Microsoft Teams. Místo nich chtějí Francouzi pro videohovory využívat domácí řešení Visio.
Google ztrácí pozice i kvůli kontroverznímu nasazení umělé inteligence
Evropský parlament rozhodně není sám, kdo se od Googlu odvrací. Americká společnost totiž v poslední době čelí kritice uživatelů za to, jak agresivně plní klasické výsledky vyhledávání generovanou umělou inteligencí. Tento trend naopak nahrává konkurenci.
Například zástupci konkurenčního vyhledávače DuckDuckGo nedávno oznámili, že po zavedení kontroverzních AI změn ze strany Googlu zaznamenali obrovský nárůst v počtu instalací své aplikace. DuckDuckGo, který mimo jiné dává uživatelům možnost generativní umělou inteligenci ve výsledcích vyhledávání úplně vypnout, navíc 1. června překonal svůj historický rekord v denním počtu vyhledávacích dotazů.
Zdroj: engadget.com
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