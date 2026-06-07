Svoboda pro děti a mladé, jistota pro rodiče: Vodafone spouští letní nabídku s daty, telefony i odměnami

Vodafone odstartuje léto řadou výhodných nabídek pro celou rodinu. Od začátku června uvádí „Letní balíček“ pro děti a mladé do 26 let, vzápětí přidá také letní odměny ve věrnostním programu Vodafone Happy.
Zákazníci a zákaznice tak mohou před prázdninami výhodně vyřešit tarif pro děti či mladé dospělé, pořídit zařízení se slevou až 8 000 Kč – například jako dárek za vysvědčení – a využít i chytrý lokátor za pouhou jednu korunu. Na své si přijdou i ti, kteří preferují předplacené karty, včetně Oskarty či oblíbené datové GIGA karty.
S příchodem června se život přesouvá ven a mimo dosah domácí Wi‑Fi. Rodiče proto řeší nejen prázdninovou výbavu, ale i to, jak zůstat se svými dětmi ve spojení. Vodafone jim vychází vstříc – dětem a mladým nabízí svobodu v podobě bohaté porce dat na cesty, rodičům pak jistotu spolehlivého spojení s dětmi vždy a všude.
Tarify pro děti a mladé: řešení pro každou potřebu
Vodafone nabízí tarify na míru, které reflektují různé potřeby dětí i mladých. Mezi ty nejoblíbenější dlouhodobě patří:
- Dětský tarif sLimitem S za 345 Kč, který zahrnuje neomezené volání a SMS, 5 GB dat
- Dětský tarif sLimitem S Extra za 444 Kč, který zahrnuje 7 GB dat, pojištění telefonu v ceně a slevu až 5 000 Kč na nové zařízení
- Tarif pro mladé #jetovtobě BezLimitu XL Extra, u kterého lze na pořízení telefonu získat slevu až 8 000 Kč.
Ať vy nebo děti nic nehledáte
Každý nový zákazník, který od června aktivuje jeden z tarifů pro děti nebo mladé, získá navíc chytrý lokátor za jednu korunu značky Samsung, Apple či Epico (do vyprodání zásob).
Letní balíček: neomezená data, vyšší rychlost i zvýhodněné telefony
Od 8. června startuje k těmto tarifům navíc speciální Letní balíček v aplikaci Můj Vodafone+ a věrnostním programu Vodafone Happy. Přináší pro dětské tarify a tarify pro mladé neomezená data a neomezenou rychlost až do konce prázdnin i speciální nabídku telefonů. Nabídka obsahuje:
- neomezená data pro tarify s datovým limitem
- neomezenou rychlost pro všechny neomezené tarify #jetovtobě
Neomezená data i rychlost lze aktivovat třikrát vždy na celý měsíc, tedy od 8. června do konce srpna.
Součástí nabídky jsou rovněž speciálně zvýhodněná zařízení:
- Samsung Galaxy A37 5G (128 GB),
- Samsung Galaxy A57 5G (256 GB),
- Samsung Galaxy S25 FE.
GIGA kombo: úspora až 30 %
Při propojení více služeb, například tarifů pro rodiče a dítě v rámci GIGA komba, mohou zákazníci získat další slevu, která může být podle celkové platby ve výši až 30 % z měsíční útraty za služby od Vodafonu.
„Každý má před létem trochu jiné potřeby. Někdo řeší tarif pro děti, jiný výhodný telefon nebo dostatek dat na cesty. Naše nabídka proto kombinuje více možností a nechává zákazníky a zákaznice, aby si sami zvolili řešení, které jim bude nejlépe vyhovovat,“ uvádí Jan Schmiedhammer, zodpovědný za nabídku mobilních služeb a programu Happy ve Vodafonu.
Letní odměny i pro předplacené karty
Letní nabídka myslí také na uživatele a uživatelky předplacených služeb. Ta obsahuje
Pro všechny předplacené karty:
- neomezená data na týden pro každou nově aktivovanou předplacenou kartu
- neomezená data na týden jednou za kalendářní měsíc (celkem 3krát, tedy vždy na týden v červnu, červenci i srpnu) jako dárek ke každému balíčku s cenou alespoň 149 Kč
Pro Oskartu:
- 5 GB dat zdarma při aktivaci nové Oskarty
- 5 GB dat jednou za kalendářní měsíc (celkem 3krát, tedy v červnu, červenci a srpnu) jako dárek ke každému datovému balíčku o objemu 2 GB a více, a to pro nové i stávající uživatele Oskarty
Pro GIGA kartu:
- GIGA karta bude po celé léto k dispozici za akční cení 329 Kč v případě pořízení on-line (běžně 449 Kč)
Nabídka pro předplacené karty je platná v období od 1. června do 31. srpna 2026.
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