Česká aplikace iSněmovna se vrací, nabízí se živý přenos i archiv

Zdroj: Dotekomanie.cz
V dnešní době najdete aplikaci skoro na vše a věděli jste, že existuje i aplikace pro sledování nejen živého přenosu z Poslanecké sněmovny ČR? Nějakou dobu měla technickou pauzu, ale nyní se vrací v plné funkcionalitě.
iSněmovna
Za aplikací stojí české vývojářské studio Ackee. Dá se říci, že se jedná v podstatě o klienta k existujícím zdrojům. Přes tuto aplikaci lze sledovat živé přenosy přímo na mobilu bez složitějšího hledání na webu.
„Digitalizace může státu pomoci efektivněji komunikovat s občany a také bojovat s dezinformacemi. V rámci interního hackathonu jsme se proto v roce 2021 rozhodli zdarma vytvořit jednoduchou aplikaci, která zprostředkuje informace o politickém dění širšímu publiku a alespoň trochu přispěje k digitalizaci a větší transparentnosti politiky. Aplikaci jsme nyní aktualizovali a vylepšili a je opět veřejně k dispozici,“ vysvětluje Jan Mísař z Ackee, jehož tým stojí i za aplikací pro německý Bundestag.
K dispozici je i archiv, takže si můžete zpětně pustit jakýkoliv záznam. Případně lze poslouchat jen samotné dění, jelikož aplikace přehrává dál i s vypnutou obrazovkou. Vývojáři se zaměřili na lepší přístupnost pro uživatele se zdravotními komplikacemi. Dokonce je zde přímá podpora pro VoiceOver pro Apple a TalkBack pro Android.
Aplikace je dostupná pro zařízení Apple, pro Android a dokonce je zde i podpora pro Apple TV.
Zdroj: Tisková zpráva
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