ChatGPT tak jak ho známe nyní brzy skončí, postupně by se z něj měla stát aplikace s agentními schopnostmi

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ChatGPT dnes patří mezi nejpoužívanější AI nástroje. Miliardy dotazů, stovky milionů aktivních uživatelů a stále širší nabídka funkcí z něj dávno udělaly něco víc než jen konverzačního asistenta. Podle nových informací ale Open AI chytsá zásadní změnu.
Klasický ChatGPT je mrtvý, ať žije ChatGPT
Firma chce přepracovat ChatGPT tak, aby fungoval jako vstupní bod k celé řadě AI nástrojů a služeb. Místo klasického chatbota by se měl postupně proměnit v takový „AI švýcarský nůž“, který bude schopen nejen odpovídat na otázky, ale také aktivně vykonávat úkoly za uživatele.
Hlavním důvodem k tomuto kroku jsou logicky peníze. Přestože ChatGPT od svého spuštění v roce 2022 získal více než miliardu uživatelů, většina z nich využívá službu zdarma. To sice pomáhá popularitě platformy, ale už méně investorům. OpenAI totiž dlouhodobě hledá cesty, jak zvýšit příjmy. Firma současně připravuje další růst a podle dostupných informací musí investorům ukázat, že dokáže přeměnit obrovskou uživatelskou základnu ve stabilní zdroj tržeb. Z pohledu vedení společnosti proto ChatGPT přestává být cílem sám o sobě. Stává se spíše branou k pokročilejším nástrojům, za které budou uživatelé nebo firmy ochotni platit.
Podle Financial Times jeden z vedoucích zaměstnanců OpenAI dokonce prohlásil: „Chat je mrtvý.“ Tato věta samozřejmě neznamená konec generativní AI tak jak ji známe dnes. Spíše naznačuje, že samotné psaní dotazů a čtení odpovědí už firma nepovažuje za konečný stav.
ChatGPT má být osobní agent pro práci i soukromý život
Směr, kterým OpenAI míří, popsal pro deník Financial Times také Thibault Sottiaux, vedoucí produktové a platformní divize společnosti. Podle něj firma buduje systém, který půjde dál za dnešní hranice ChatGPT.
Cílem je vytvořit osobního AI agenta schopného pomáhat uživatelům v každodením životě a v mnoha oblastech. Od pracovních úkolů až po běžné každodenní činnosti. To zapadá do širšího trendu takzvané agentní AI. Nejde už jen o generování odpovědí, ale o systémy, které samostatně plánují kroky, používají nástroje a plní konkrétní úkoly.
Větší prostor dostanou programovací nástroje i generování obrázků
První změny se mají objevit ve webové i mobilní verzi ChatGPT už během několika následujících týdnů. OpenAI chce více přitáhnout pozornost na své specializované produkty. Významnou roli má hrát především nástroj Codex, zaměřený na programování. Větší prostor dostanou také funkce pro generování obrázků a integrace s aplikacemi třetích stran. Budeme se tak častěji setkávat s doporučeními konkrétních nástrojů podle typu úkolu, který budeme aktuálně řešit.
Firmy už dnes tvoří téměř polovinu příjmů
Vedle běžných uživatelů se OpenAI stále více soustředí na firemní segment. Ten už nyní podle dostupných informací generuje přibližně 40 % příjmů společnosti. Do konce letošního roku by tento podíl měl vzrůst až na 50 %. Právě podnikové služby, pokročilé AI nástroje a automatizace pracovních procesů totiž představují oblast, kde jsou zákazníci ochotni za AI platit výrazně více než běžní uživatelé.
Nejzajímavější část celé strategie ale míří ještě dál. OpenAI očekává, že budoucí verze ChatGPT dokáže rozpoznat záměr uživatele automaticky. Místo dnešního modelu, kdy člověk píše konkrétní prompt a následně vybírá nástroje, by systém sám vyhodnotil situaci a rozhodl, jaké funkce použít. ChatGPT by tak mohl automaticky přepínat mezi generováním textu, programováním, tvorbou obrázků nebo využitím externích služeb.
Zdroj: androidauthority.com
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