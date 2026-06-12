Vyzkoušeli jsme nové příslušenství O2 Spark – kabel s LED displejem nebo magnetická powerbanka

Nové příslušenství O2 Spark; zdroj: Dotekománie
Společnost O2 a i další operátoři se poslední roky čím dál častěji pouští do vod příslušenství k mobilním telefonům. Operátor, jehož hlavní barva je modrá, nyní uvádí v rámci série O2 Spark celkem čtyři nové kousky. Nám do redakce zavítaly tři z nich a to magnetická bezdrátová nabíječka, kompaktní powerbanka a napájecí kabel s displejem. Jaké jsou novinky v praxi a kolik stojí? Pojďme si je přiblížit.
Magnetická 5000mAh powerbanka
Těchto malých tenkých powerbank využívající magnety se na trhu objevuje čím dál více. O2 tak nezůstává pozadu a přináší novinku Ultratenkou O2 MagSafe Compatible powerbanku 5 000 mAh. Jak z názvu vyplývá, nabízí kapacitu pět tisíc miliampérhodin a potěší její nízká tloušťka 6,9 milimetru.
Osobně jsem zatím viděl spíše hliníkové a pogumovaným tělem, zde však máme provedení ze skla v kombinaci s rámem ze slitiny zinku. Powerbanka tak působí elegantně. Jen se díky lesklému provedení snadno upatlá. Na jejím těle najdeme konektor USB-C pro dobíjení, kterým lze nabíjet po připojení kabelu i jiné zařízení až výkonem 20 W. Změřili jsme také dobíjecí výkon a ten se pohyboval kolem 15-16 W.
Bezdrátově zvládne dobíjet maximálně výkonem 15 W díky standardu Qi. Nemáme tu novější standard Qi2 a tak iPhone bude tato O2 powerbanka nabíjet jen výkonem 7,5 W. Cena je pro zákazníky stanovena na 809 Kč, pro ostatní na 899 Kč. To není vůbec špatná cena. Powerbanka je to pěkná, nicméně stačí připlatit pár stovek a už můžete najít na trhu powerbanku s novějším Qi2. Ta dobije iPhone dvojnásobným výkonem.
Technické parametry
- Kapacita: 5 000 mAh
- Materiál: slitina zinku + temperované sklo
- Rozměry: 68 × 103 × 6,9 mm
- Hmotnost: 110 ±10 g
- USB-C výstup: Power Delivery 3.0, až 20 W
- Bezdrátový výstup Qi: pro iPhone 5 W / 7,5 W, pro Android 5 W / 10 W / 15 W podle modelu
- Vstup USB-C: 5 V/3 A (15 W)
10 000mAh powerbanka
Kromě magnetické powerbanky O2 přineslo také jednu tradičnější drátovou. Ta je na svoji kapacitu 10 000 mAh poměrně kompaktní. Zpracování je primárně z plastu, přičemž mě nepotěšil lesklý plast, snadno se upatlá. Naopak příjemné je poutko, které ukrývá USB-c konektor. Na těle powerbanky se pak nachází malý LED displej sdělující zbývající úroveň nabití.
Nabíjecí výkon powerbanky ze zásuvky se pohyboval kolem 20 W. Můj telefon dobíjí maximálně výkonem 35 W, což sedí na specifikace výrobce. Posléze iPhone maximální výkon limitoval a klesl na hodnoty kolem 20 W. Konkrétně jsem iPhone 17 Pro Max dobil z 14 procent na 68 procent za půl hodiny. Nabízí na 80 procent pak zabralo 46 minut. Celé dobít na 100 procent kapacity telefonu trvalo kolem dvou hodin a vybilo 71 procent kapacity powerbanky.
Cenovka této powerbanka je stanovena na 599 Kč. Po využití slevy skrz Moje O2 přijde na 539 Kč.
Technické parametry
- Kapacita: 10 000 mAh
- Materiál: PC + ABS
- Rozměry: 72,5 × 66 × 27,6 mm
- Hmotnost: 170 ±10 g
- Kabel: zabudovaný Type-C
- Vstup: USB-C nebo zabudovaný kabel USB-C, až 20 W
- Výstup: USB-C nebo zabudovaný kabel USB-C, až 35 W
- Sdílený výstup: 15 W
Kabel s LED displejem
Do třetice všeho dobrého tu máme kabel. Není to ale jen tak obyčejný kabel, je to kabel s LED displejem, co vám ukazuje aktuální dodávaný výkon do zařízení při nabíjení. Osobně mám tohle moc rád, a jeden podobný už doma nějakou dobu mám. Mně se to skvěle hodí při testování telefonů, ale bavilo by mě to i kdybych nic netestoval.
O2 USB-C kabel s displejem podporuje dobíjení maximálně výkonem 100 W s podporou Power Delivery. Délka činí dle varianty buď 1,2 metru a nebo rovné dva metry. Přenos dat probíhá skrz starší USB 2.0 maximálně rychlostí 480 Mb/s. Cenovka tohoto kabelu je stanovena na 379 Kč. Po využití slevy skrz Moje O2 přijde na 341 Kč.
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