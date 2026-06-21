Android 17, Google AI a budoucnost SpaceX: To nej z týdne #25

Zdroj: Dotekomanie.cz
Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.
Tip: Můžete se přihlásit k odběru newsletteru pro pravidelný přehled.
Prodeje čipů od MediaTeku a Qualcommu klesají, výrobci telefonů sází na prodeje dražších modelů
Trh se smartphony prochází zajímavou změnou. Rostoucí ceny paměťových čipů zdražují výrobu telefonů, a výrobci proto stále více upřednostňují dražší modely s vyšší marží. Nejvíce na to doplácejí výrobci čipsetů zaměření na levnější zařízení, vyplývá z nové analýzy společnosti Counterpoint Research. [pokračování článku]
Za chyby v AI přehledech odpovídá Google. Nejde o výsledky vyhledávání, ale o vlastní obsah, tvrdí německá justice
Německý soud vydal rozhodnutí, které může mít zásadní dopad nejen na Google, ale další poskytovatele AI služeb. Regionální soud v Mnichově totiž konstatoval, že za nepravdivá tvrzení v AI přehledech nese odpovědnost přímo Google. [pokračování článku]
O2 rozdává letní dárky: Druhý reproduktor zdarma a slevy v aplikaci
Stejně jako jiní operátoři, i O2 nabízí speciální letní akce. Nyní se zaměřil na příslušenství k mobilům, tedy zejména z vlastní produkce, ale nabídnou se i slevy na mobily a jiná zařízení, případně služby. [pokračování článku]
Google Earth nově zpřístupňuje svůj skrytý letecký simulátor
Google má velmi populární služby a mnohdy jsou brány jako základní. Například takové Mapy. Můžeme ještě zmínit Street View, ale pak se ještě nabízí Google Earth, což se dá popsat jako bezplatný moderní glóbus, ale nabízí samozřejmě pokročilé funkce, data a zajímavé funkce. Od roku 2007 ale také ukrývá Simulátor letu. [pokračování článku]
TSMC chystá novou výrobní technologii čipů, má snížit náklady a zvýšit výkon
Společnost TSMC pracuje na nové technologii pokročilého pouzdření čipů nazvané CoPoS (Chip-on-Panel-on-Structure). Podle informací z dodavatelského řetězce by měla vstoupit do sériové výroby ve druhé polovině roku 2028 a zaměří se především na AI akcelerátory a vysoce výkonné výpočetní čipy. [pokračování článku]
iOS 27 Developer Beta: Návod, jak si novinky od Applu vyzkoušet bez čekání
Apple představil nejnovější verze svých operačních systémů, přičemž jsou aktuálně ve verzi pro vývojáře. Ještě nějakou chvíli potrvá, než bude dostupná první veřejná beta verze, ale nemusíte čekat. Vyzkoušet si iOS 27 nebo jinou verzi můžete už dnes. [pokračování článku]
Commodore Callback 8020: Nečekaný návrat s linuxovým systémem a unikátním blokováním aplikací
Značka Commodore patří mezi legendy světa počítačů, ale pamatují si ji jen nadšenci a lidi staršího data narození. Nedávno se ale vrátila na trh s počítači. Nikdo by asi nečekal, že bychom se dočkali druhého pokusu o mobilní telefon. Ten první se jmenoval Commodore PET a byl uveden v roce 2015, ale nejednalo se o úspěch. To ostatně vysvětluje, že jste o něm neslyšeli. Nyní zde máme druhý pokus, ale tentokrát v retro stylu se vším všudy. Novinka se jmenuje Commodore Callback 8020. [pokračování článku]
Android 17 je hotov a vydán pro Pixely, nyní začnou aktualizace
Už od první verze jsme sledovali všechny změny v novém systému Android 17 a můžete si je projít v naší mini sérii. Nyní ale už nastal čas a Google se rozhodl vydat stabilní verzi Androidu 17. [pokračování článku]
Google Pixel Drop přináší vylepšený multitasking a nové možnosti nahrávání obrazovky
Vedle vydání stabilní verze Androidu 17 Google také uvedl čtvrtletní Pixel Drop, což je v podstatě balíček vylepšení, který zamíří mezi širší spektrum uživatelů a nutně nevyžaduje Android 17. [pokračování článku]
Google Home Speaker představen: Kompaktní reproduktor s podporou Matter a umělou inteligencí
Google měl v jednu dobu chytré reproduktory přímo pod svou značkou, ale následně představoval produkty v rámci série Nest. Tentokrát jsme se dočkali Google Home Speaker, novinky, která hlavně láká na kvalitnější zvuk a Gemini. [pokračování článku]
Android 17 – které mobily mají dostupnou aktualizaci
Google nakonec bez nějakého většího ohlášení vydal stabilní verzi Androidu 17. Rovnou aktualizace zamířila na mobily Pixel a snad co nevidět budou následovat další zařízení. Novinek je celkem dost, přičemž se vývojáři zaměřili na AI, multitasking a jiné funkce. [pokračování článku]
Nový tablet Lenovo Tab Plus Gen 2 kombinuje velký displej a masivní zvukový hrb
Na trhu se smartphony a tablety jsme viděli již mnoho unikátních zařízení. Například v kategorii odolných mobilů se sem tam objeví zařízení, které má masivnější dedikovaný reproduktor na zadní straně. U tabletů je poměrně běžné, že výrobce integruje klidně i čtyři nebo osm reproduktorů, ale Lenovo Tab Plus Gen 2 je unikát, a to i při prvním pohledu. [pokračování článku]
SpaceX na cestě ke globálnímu mobilnímu operátorovi
Největší událostí v poslední době je vstup společnosti SpaceX na burzu s akciemi. Je zde poměrně dost pochybností kolem samotné hodnoty, ale možná další krok potěší akcionáře a hlavně běžné zákazníky. Už nějakou dobu firma spolupracuje s mobilními operátory. Například v USA nabízí ve spolupráci mobilní pokrytí, přičemž se zatím nabízí textové zprávy a slabší připojení k internetu. I v Evropě se pracuje na spolupráci mezi Starlink a Deutsche Telekom. Možná se ale SpaceX obejde bez operátorů. [pokračování článku]
Konec pochybnostem o fotkách v chatu? Google Zprávy testují nástroj na rozpoznání úprav
Sice Google v poslední době upravuje aplikaci Zprávy zejména s ohledem na přizpůsobení, ale jak se ukazuje, chystá poměrně zajímavou funkci, která pomůže odhalit editované fotky nebo obrázky. [pokračování článku]
Pokrývání bílých míst v ČR pokračuje, nově přidáno 32 míst
Ačkoliv se mobilní operátoři chlubí tím, že pokrývají přes 90 % obyvatelstva, tak to není to samé jako území. V podstatě se soustřeďují na ty části, kde jsou klienti. Z tohoto důvodu jsou v Česku hluchá místa, tedy bez signálu. Na nich není dostatek lidí, tedy klientů, ale právě na tuto skutečnost myslel stát a v rámci získávání licencí dal podmínky kolem pokrývání takových míst. Nyní společnosti O2 a CETIN oznamují, že dokončují výstavbu vysílačů na pokrytí mnoha lokalit. [pokračování článku]
Konec snadného sideloadingu na Androidu: Google představil harmonogram zabezpečení
Google dlouhou dobu pracoval na systému, pomocí kterého omezí šíření škodlivých aplikací na Androidech. V tuto chvíli někteří podvodníci využívají jednoduchý proces instalace aplikace z neznámých zdrojů. Ve své podstatě navigují oběť, aby odklikala několik potvrzení a pak došlo k instalaci aplikace, která je nějakým způsobem zákeřná. [pokračování článku]
AI jako brzda aktualizací: Apple vysvětluje absenci watchOS 27 u starších modelů
S vydáním nových verzí operačních systémů od Applu jsme se také dověděli, která zařízení zůstanou na starších verzích. Překvapením bylo, že i iPhone 11 dostane iOS 27 z roku 2019. Dost lidí se ale divilo, že watchOS 27 je dostupný jen pro modely Watch SE 3, Watch Series 9 a novější a Watch Ultra 2/Watch Ultra 3. Základní model chyběl a až nyní je jasné, kvůli čemu. [pokračování článku]
Apple sjednocuje adresy pro přihlášení přes Apple a Skrýt můj email pod novou doménu
Apple oznámil změnu, která se dotkne funkcí Přihlásit se přes Apple a Skrýt můj e-mail. Obě služby budou nově používat společnou doménu private.icloud.com. [pokračování článku]
Předchozí týden: Tlačítková revoluce, Siri AI, čeština v Gemini 3.5 Live Translate, Vodafone rozdává data: To nej z týdne #24
Komentáře