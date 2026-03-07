Starlink a Deutsche Telekom spojují síly, z Evropy vymažou místa bez signálu

Zdroj: Deutsche Telekom
Bílá místa na mapě mobilního pokrytí jsou noční můrou nejenom operátorů, ale také všech zákazníků. Společnost Deutsche Telekom nyní přichází s vlastním řešením tohoto problému. Pomůže jí dohoda s největším satelitním projektem současnosti.
Starlink V2 zaplní díry v pokrytí
Společnost Deutsche Telekom oznámila partnerství s projektem Starlink, které přinese satelitní připojení přímo do chytrých telefonů bez nutnosti speciálního hardwaru. Chystaná služba má být spuštěna již začátkem roku 2028 a pokrýt by měla více než 140 milionů lidí napříč deseti evropskými státy.
Satelitní připojení podle informací zveřejněných v tiskové zprávě nepřijde jako náhrada pozemní sítě, ale pouze jako její doplnění a záloha v případě potřeby. Například v Německu Telekom pokrývá 5G sítí téměř 90 % území a volání je pak dostupné až na 99 % rozlohy. Starlink se ale postará o zaplnění právě těchto tzv. bílých slepých míst.
Způsob fungování by měl být pro uživatele naprosto jednoduchý a bezstarostný. Kompatibilní zařízení se zkrátka v případě potřeby, ztráty signálu, bez zásahu uživatele samo automaticky přepne na satelitní připojení od Starlinku. Uživatelé pak budou mít přístup k volání i internetu opravdu všude.
Kromě každodenního širokého pokrytí má partnerství i bezpečnostní rozměr. Možnost satelitního připojení totiž zajistí připojení i při živelných katastrofách nebo výpadcích proudu. Pro které trhy Telekom službu přinese, v tuto chvíli bohužel nevíme.
