Starlink a Deutsche Telekom spojují síly, z Evropy vymažou místa bez signálu

• 7. 3. 2026#Mobilní operátoři #Ostatní
Starlink a Deutsche Telekom spojují síly, z Evropy vymažou místa bez signálu

Zdroj: Deutsche Telekom

Bílá místa na mapě mobilního pokrytí jsou noční můrou nejenom operátorů, ale také všech zákazníků. Společnost Deutsche Telekom nyní přichází s vlastním řešením tohoto problému. Pomůže jí dohoda s největším satelitním projektem současnosti.

Starlink V2 zaplní díry v pokrytí

Společnost Deutsche Telekom oznámila partnerství s projektem Starlink, které přinese satelitní připojení přímo do chytrých telefonů bez nutnosti speciálního hardwaru. Chystaná služba má být spuštěna již začátkem roku 2028 a pokrýt by měla více než 140 milionů lidí napříč deseti evropskými státy.

Satelitní připojení podle informací zveřejněných v tiskové zprávě nepřijde jako náhrada pozemní sítě, ale pouze jako její doplnění a záloha v případě potřeby. Například v Německu Telekom pokrývá 5G sítí téměř 90 % území a volání je pak dostupné až na 99 % rozlohy. Starlink se ale postará o zaplnění právě těchto tzv. bílých slepých míst.

Způsob fungování by měl být pro uživatele naprosto jednoduchý a bezstarostný. Kompatibilní zařízení se zkrátka v případě potřeby, ztráty signálu, bez zásahu uživatele samo automaticky přepne na satelitní připojení od Starlinku. Uživatelé pak budou mít přístup k volání i internetu opravdu všude.

Kromě každodenního širokého pokrytí má partnerství i bezpečnostní rozměr. Možnost satelitního připojení totiž zajistí připojení i při živelných katastrofách nebo výpadcích proudu. Pro které trhy Telekom službu přinese, v tuto chvíli bohužel nevíme.

Zdroje: telekom.com, teslarati.com

Jsi digitální buran? Etiketa se smartphony s Danielem Šmídem 🎩📱

💡ANKETA: Jak často restartujete svůj mobil?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Jan Ondráček

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat