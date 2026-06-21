Čerstvé přírůstky mezi chytrými hodinkami v Česku: Novinky v obchodech #25

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
- Huawei Watch Fit 5, Amazfit Bip Max a další chytré hodinky: Novinky v obchodech #23
- Motorola Edge 70 Pro, OnePlus Nord 6 a nezvyklé Doogee mobily dorazily: Novinky v obchodech #24
- Xiaomi Watch S5, ICE smart TKS 2.0 a Tracer s AMOLED displeji: Novinky v obchodech #24
- Blackview, HOTWAV, Doogee a Motorola na scéně: Novinky v obchodech #25
Huawei Watch 5 Active
Na české m trhu se objevují hodinky Huawei Watch 5 Active s LTE, ale zde doporučujeme ověření u mobilního operátora, jestli je možné hodinky používat v jejich síti.HEUREKAHuawei Watch 5 Active...Cena od 6 531 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Baolubao R50
Hodinky Baolubao R50 zaujmou hlavně cenou, i tak mohou nabídnout 7denní výdrž, měření tepu a okysličení. Mají přes 100 sportovních režimů a nechybí certifikace IP68.HEUREKABaolubao R50Cena od 326 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Denver SWC-176B
Další levné hodinky jsou Denver SWC-176B, ale zde je certifikace IP65, takže jsou spíše na běžné nošení, ne nic náročnějšího. Nabízí standardní možnosti měření.HEUREKADenver SWC-176BCena od 456 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Gravity GT17-4
Poslední dnešní novinka spadá také do levnější kategorie, ale zde se již nabízí AMOLED displej a v balení se mimo jiné nabízí i druhý luxusněji vypadající řemínek.HEUREKAGravity GT17-4Cena od 1 141 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
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