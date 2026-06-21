Čerstvé přírůstky mezi chytrými hodinkami v Česku: Novinky v obchodech #25

• 21. 6. 2026#Příslušenství
Čerstvé přírůstky mezi chytrými hodinkami v Česku: Novinky v obchodech #25

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Huawei Watch 5 Active

Na české m trhu se objevují hodinky Huawei Watch 5 Active s LTE, ale zde doporučujeme ověření u mobilního operátora, jestli je možné hodinky používat v jejich síti.

HEUREKAHuawei Watch 5 Active 46mm LTE na Heureka.czHuawei Watch 5 Active...Cena od 6 531 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

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Baolubao R50

Hodinky Baolubao R50 zaujmou hlavně cenou, i tak mohou nabídnout 7denní výdrž, měření tepu a okysličení. Mají přes 100 sportovních režimů a nechybí certifikace IP68.

HEUREKABaolubao R50 na Heureka.czBaolubao R50Cena od 326 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

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Denver SWC-176B

Další levné hodinky jsou Denver SWC-176B, ale zde je certifikace IP65, takže jsou spíše na běžné nošení, ne nic náročnějšího. Nabízí standardní možnosti měření.

HEUREKADenver SWC-176B na Heureka.czDenver SWC-176BCena od 456 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

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Gravity GT17-4

Poslední dnešní novinka spadá také do levnější kategorie, ale zde se již nabízí AMOLED displej a v balení se mimo jiné nabízí i druhý luxusněji vypadající řemínek.

HEUREKAGravity GT17-4 na Heureka.czGravity GT17-4Cena od 1 141 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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