Mega Slevy na Alze: Výběr techniky se slevou 50 % a více

Akce Mega Slevy u prodejce Alza.cz přináší výrazné snížení cen v řadě technologických kategorií. Pro zájemce o spotřební elektroniku, audio techniku, herní vybavení a chytré spotřebiče byl připraven přehled produktů, u kterých sleva dosahuje minimálně 50 %. Následující výběr shrnuje nejzajímavější položky z aktuální nabídky, rozdělené do přehledných tematických sekcí.
Audio technika a bezdrátová sluchátka
Segment audia nabízí široké spektrum bezdrátových sluchátek a přenosných reproduktorů pro každodenní poslech, sport i domácí odpočinek. V aktuální slevové akci se nachází modely s aktivním potlačením hluku (ANC), dlouhou výdrží baterie i speciální otevřenou konstrukcí pro bezpečný poslech ve městě. Výrazná sleva se vztahuje také na dětská sluchátka s omezením maximální hlasitosti pro ochranu sluchu.
- QCY Buds QT43 Blue (-64 %)
- EarFun Wave Life white (-59 %)
- Philips TAT6908 černá (-58 %)
- Soundpeats Air5 Purple (-58 %)
- Soundpeats Pop clip White (-57 %)
- EarFun Wave Life black (-56 %)
- PowerLocus Aero Light Blue (-56 %)
- PowerLocus Orion Light Blue (-55 %)
- PowerLocus Buddy Kids Blue/Red (-54 %)
- OneOdio OpenRock S Beige (-50 %)
- QCY Alibuds Clear Black (-50 %)
- Philips TAH4209 černá (-50 %)
- LAMAX CyberWave1 (-50 %)
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Gaming a herní příslušenství
Pro nadšence do počítačových a konzolových her je k dispozici řada periferií a doplňků, které zvyšují komfort i přesnost při hraní. Do přehledu byly zařazeny pevné herní stoly, mechanické klávesnice s přesnými spínači, ergonomické myši s vysokým rozlišením senzoru, kvalitní streamovací mikrofony a také specializované příslušenství pro nejnovější generace přenosných konzolí.
- Rapture BANSHEE, černá (-60 %)
- CONNECT IT NEO+ RGB, černý (-60 %)
- VENOM VS4934 Racing Wheel Twin Pack for Nintendo Swtich 2/Switch (-52 %)
- VENOM VS4932 Joy-Con Charging Station for Nintendo Switch 2 (-51 %)
- Niceboy ORYX K300X – CZ (-50 %)
- Genesis ZIRCON 660, 12 000DPI, černá (-50 %)
- ULTRADESK Freeze V2 černý (-50 %)
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Chytrá domácnost a moderní spotřebiče
Automatizace úklidu a příprava kvalitní kávy patří mezi hlavní lákadla moderně vybavených interiérů. V této kategorii lze nalézt pokročilé robotické vysavače s automatickými vyprazdňovacími a čisticími stanicemi, výkonné tyčové vysavače pro hloubkové čištění, plnoautomatické kávovary i chytré zásuvky pro efektivní vzdálenou správu spotřeby elektrické energie.
- Hoover HG5 HYDRO HG530H 011 (-57 %)
- iRobot Roomba Plus 505 Combo + AutoWash dock White (-55 %)
- RETLUX RSH 501 (-51 %)
- SIEMENS TP511R09 (-50 %)
- iRobot Roomba Plus 505 Combo + AutoWash dock Black (-50 %)
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Kancelářské vybavení a ergonomie
Dlouhodobá práce u počítače vyžaduje důraz na správné držení těla a spolehlivou komunikační techniku. Do této sekce spadají ergonomické kancelářské židle s nastavitelnou oporou zad a prodyšnými materiály, které doplňuje webová kamera s Full HD rozlišením, ideální pro videohovory, virtuální konference a každodenní práci na dálku.
- AlzaErgo Chair Dune 2 černá (-50 %)
- AlzaErgo Chair Delta 1 černá (-50 %)
- Lenovo 300 FHD WebCam (-50 %)
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Další zajímavé výběry
Mimo hlavní kategorie se v akční nabídce nachází několik specifických technologických a doplňkových produktů, které si zaslouží samostatnou pozornost. Pro tvůrce obsahu a majitele mobilních telefonů je k dispozici multifunkční držák FIXED MagSnap s podporou MagSafe, tripodem a bezdrátovou spouští, bílý (-51 %), který usnadňuje stabilní natáčení videa a tvorbu fotografií v jakémkoliv prostředí.
V oblasti domácího osvětlení a relaxace zaujme přírodní Rabalux – Solná lampa FUJI 12cm 1xE14/15W/230V (-50 %), jež v interiéru vytváří příjemnou atmosféru a tlumené teplé světlo vhodné pro večerní odpočinek po náročném pracovním dni.
Pro příznivce domácího kina nebo profesionálních vizuálních prezentací se ve slevovém výběru objevuje také kompaktní projektor Optoma Photon Life PH31 (-50 %), který poskytuje kvalitní projekci s dlouhou životností světelného zdroje a snadnou instalací.
Kompletní nabídku všech zlevněných produktů z kampaně Mega Slevy je možné prozkoumat na hlavních stránkách Alza.cz. Společnost Alza představuje spolehlivého partnera pro nákup technologií, výpočetní techniky a elektroniky s důrazem na maximální rychlost doručení, široký skladový výběr a bezkonkurenční zákaznický servis.
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