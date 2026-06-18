Nový tablet Lenovo Tab Plus Gen 2 kombinuje velký displej a masivní zvukový hrb

• 18. 6. 2026#Android #Ostatní
Nový tablet Lenovo Tab Plus Gen 2 kombinuje velký displej a masivní zvukový hrb

Zdroj: Lenovo

Na trhu se smartphony a tablety jsme viděli již mnoho unikátních zařízení. Například v kategorii odolných mobilů se sem tam objeví zařízení, které má masivnější dedikovaný reproduktor na zadní straně. U tabletů je poměrně běžné, že výrobce integruje klidně i čtyři nebo osm reproduktorů, ale Lenovo Tab Plus Gen 2 je unikát, a to i při prvním pohledu.

Unikátní audio systém

Novinka Lenovo Tab Plus Gen 2 má reprosoustavu od JBL a obsahuje celkem devět jednotek, přičemž ten největší je na zadní straně. Zatímco tloušťka tabletu je 6,8 mm, tak tento reproduktorový hrb má 22,7 mm. Vzhledem k tomu, že je uprostřed, tak se nebude jen tak kolébat při položení na záda. Kolem tohoto masivního audio systému je ale navíc stojánek, který jde dát do jakékoliv polohy, dá se s ním i otáčet.

02 Lenovo Tab Plus Gen 2 Standalone Tablet Left

Zdroj: Lenovo

Výrobce se chlubí podporou prostorového zvuku, i 360°. Jak můžete vidět, tak stojánek může sloužit i pro pověšení. Pokud jde o specifikace, tak displej má sice vyšší rozlišení, ale tento 12,1palcový panel je typu LCD a maximální jas je 800 nitů, což není mnoho, ale mělo by to stačit. O výkon se stará Dimensity 7400 a fotografická výbava je základní.

36 Lenovo Tab Plus Gen 2 4 stand modes

Zdroj: Lenovo

Všemu dodává energii baterie o kapacitě 10 200 mAh s podporou 45W nabíjení. K dispozici je příslušenství v podobě stylusu, klávesnice a také obal ve tvaru kabelky, kde je i otvor pro reproduktor.

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Zdroj: Lenovo

Specifikace Lenovo Tab Plus Gen 2

  • displej: 12,1 palců, 2,5K (2560 x 1600) LCD displej, 120 Hz, 249 ppi, jas až 800 nitů, Dolby Vision, HDR10
  • procesor: MediaTek Dimensity 7400, osmijádrový procesor
  • RAM: 6/8/12 GB
  • úložiště: 128/256 GB, rozšiřitelné pomocí MicroSD karty až o 2 TB
  • Operační systém: Android 16 (při uvedení na trh), plánované 2 upgrady OS (až na Android 18) a 4 roky bezpečnostních záplat (až do roku 2030)
  • Foťáky:
    • zadní: 13 Mpx (hlavní, AF)
    • přední: 8 Mpx (FF)
  • Audio: JBL 9-unit Pro Speaker System, Cinematic Audio System s vyhrazenými basovými jednotkami
  • Konektivita: Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 Certified), Bluetooth® 5.4, USB-C 2,0 (nabíjení / audio), akcelerometr, gyroskop
  • rozměry a hmotnost: 278,8 x 181,1 x 6,8 mm (s hrbem pro reproduktor: 22,7 mm), cca 775 gramů, vestavěný 360° otočný stojánek s nastavením sklonu (podpora režimu na výšku i na šířku)
  • baterie a nabíjení: 10200 mAh (typická hodnota), 45W rychlé nabíjení

Zdroj: gsmarena.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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