Nový tablet Lenovo Tab Plus Gen 2 kombinuje velký displej a masivní zvukový hrb

Zdroj: Lenovo
Na trhu se smartphony a tablety jsme viděli již mnoho unikátních zařízení. Například v kategorii odolných mobilů se sem tam objeví zařízení, které má masivnější dedikovaný reproduktor na zadní straně. U tabletů je poměrně běžné, že výrobce integruje klidně i čtyři nebo osm reproduktorů, ale Lenovo Tab Plus Gen 2 je unikát, a to i při prvním pohledu.
Unikátní audio systém
Novinka Lenovo Tab Plus Gen 2 má reprosoustavu od JBL a obsahuje celkem devět jednotek, přičemž ten největší je na zadní straně. Zatímco tloušťka tabletu je 6,8 mm, tak tento reproduktorový hrb má 22,7 mm. Vzhledem k tomu, že je uprostřed, tak se nebude jen tak kolébat při položení na záda. Kolem tohoto masivního audio systému je ale navíc stojánek, který jde dát do jakékoliv polohy, dá se s ním i otáčet.
Výrobce se chlubí podporou prostorového zvuku, i 360°. Jak můžete vidět, tak stojánek může sloužit i pro pověšení. Pokud jde o specifikace, tak displej má sice vyšší rozlišení, ale tento 12,1palcový panel je typu LCD a maximální jas je 800 nitů, což není mnoho, ale mělo by to stačit. O výkon se stará Dimensity 7400 a fotografická výbava je základní.
Všemu dodává energii baterie o kapacitě 10 200 mAh s podporou 45W nabíjení. K dispozici je příslušenství v podobě stylusu, klávesnice a také obal ve tvaru kabelky, kde je i otvor pro reproduktor.
Specifikace Lenovo Tab Plus Gen 2
- displej: 12,1 palců, 2,5K (2560 x 1600) LCD displej, 120 Hz, 249 ppi, jas až 800 nitů, Dolby Vision, HDR10
- procesor: MediaTek Dimensity 7400, osmijádrový procesor
- RAM: 6/8/12 GB
- úložiště: 128/256 GB, rozšiřitelné pomocí MicroSD karty až o 2 TB
- Operační systém: Android 16 (při uvedení na trh), plánované 2 upgrady OS (až na Android 18) a 4 roky bezpečnostních záplat (až do roku 2030)
- Foťáky:
- zadní: 13 Mpx (hlavní, AF)
- přední: 8 Mpx (FF)
- Audio: JBL 9-unit Pro Speaker System, Cinematic Audio System s vyhrazenými basovými jednotkami
- Konektivita: Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 Certified), Bluetooth® 5.4, USB-C 2,0 (nabíjení / audio), akcelerometr, gyroskop
- rozměry a hmotnost: 278,8 x 181,1 x 6,8 mm (s hrbem pro reproduktor: 22,7 mm), cca 775 gramů, vestavěný 360° otočný stojánek s nastavením sklonu (podpora režimu na výšku i na šířku)
- baterie a nabíjení: 10200 mAh (typická hodnota), 45W rychlé nabíjení
Zdroj: gsmarena.com
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