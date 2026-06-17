Google Home Speaker představen: Kompaktní reproduktor s podporou Matter a umělou inteligencí

Zdroj: Google
Google měl v jednu dobu chytré reproduktory přímo pod svou značkou, ale následně představoval produkty v rámci série Nest. Tentokrát jsme se dočkali Google Home Speaker, novinky, která hlavně láká na kvalitnější zvuk a Gemini.
Po delší době nový reproduktor od Googlu
Dle společnosti nabízí 2,5x silnější basy než Nest Mini a hlavně nabízí kvalitnější 360° zvuk. Základem je zde 58milimetrový měnič umístěný centrálně pro všesměrové šíření zvuku. Podporuje WiFi 6 a má i Bluetooth 5.4. Nechybí Thread ve verzi 1.3 a Matter.
Na výšku má 8,6 cm a průměr je 10,7 cm, takže jde spíše o menší zařízení. Hmotnost je 410 gramů. Celkem se nabízí ve čtyřech barvách a součástí je i kabel, ten je ale vždy bílý. Google Home Speaker má zabudované 4GB úložiště typu eMMC 5.1 a 1GB RAM LPDDR4. O výkon se stará blíže nespecifikovaný čtyřjádrový procesor s 2 GHZ a s NPU jednotkou. Byla ale využita starší jádra Cortex A55.
Google hodně promuje u novinky funkce Gemini a v základu se dá používat bez předplatného. Je zde ale možnost si dokoupit Google Home Premium Standard nebo Advanced (10 nebo 20 dolarů měsíčně). Ty nabízejí rozšířené možnosti, jako je například detekce zvuku. Například může detekovat rozbití skla nebo že se rozezněl detektor kouře. Vyšší předplatné má i denní souhrny.
Google Home Speaker je zatím dostupný v předobjednávkách v USA za cenu 99,99 dolarů, což je cca 2 100 Kč bez daně a dalších poplatků. Zatím ale nevíme, kdy se dostane do Evropy, případně jestli si najde nějakou cestu do Česka.
Zdroj: androidauthority.com
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