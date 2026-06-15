Google Earth nově zpřístupňuje svůj skrytý letecký simulátor

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google má velmi populární služby a mnohdy jsou brány jako základní. Například takové Mapy. Můžeme ještě zmínit Street View, ale pak se ještě nabízí Google Earth, což se dá popsat jako bezplatný moderní glóbus, ale nabízí samozřejmě pokročilé funkce, data a zajímavé funkce. Od roku 2007 ale také ukrývá Simulátor letu.
Simulátor pro každého v Google Earth
Tato skrytá funkce byla dostupná poměrně dlouho, ale pro aktivací jste museli zadat speciální klávesovou zkratku. Google se z ničeho nic rozhodl, že simulátor bude běžně dostupný pro všechny, a to přímo z panelu nástrojů. Nachází v položce Nástroje, úplně dole.
Po spuštění se můžete proletět kdekoliv na světě. Nečekejte stejný zážitek jako u profesionálních placených simulátorů, ale rozhodně stojí za vyzkoušení. K dispozici je i ovládání rychlosti (Page UP a Page Down). Trochu to chce zkoušení a cvičení, abyste někam doletěli, ale není to nikterak těžké.
Tento simulátor je dostupný jen na počítači na stránce earth.google.com/web/. Zde stačí kliknout na Prozkoumat Earth a pak jít do Nástrojů v horním menu. Snad někdy Google uvolní tuto funkci i pro mobily.
Zdroj: androidauthority.com
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