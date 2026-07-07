SpaceX asi obejde mobilní operátory

Zdroj: Dotekomanie.cz
Nedávno jste si mohli u nás přečíst článek o možnosti, že se SpaceX jednou stane globálním mobilním operátorem. Šlo tedy spíše o technické zázemí, ale nyní zde máme náznak, že by to společnost měla skutečně v plánu.
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Starlink jako mobilní operátor?
V poslední době se odehrálo mnohé kolem společnosti SpaceX, zejména s ohledem na vstup na akciovou burzu. Dobrou novinkou je, že xAI se nově jmenuje SpaceXAI, takže jde spíše o kosmetickou úpravu. Co ale už není drobností, je vyjádření prezidentky společnosti SpaceX. Gwynne Shotwell uvedla před akcionáři budoucí plány a vize celé společnosti.
Jednou z nich je vybudování služby pro koncové uživatele na úrovni mobilního operátora. Tedy že firma chce poskytovat mobilní služby přímo, tedy bez T-Mobile, kde hraje v podstatě druhé housle. Aktuálně totiž zajišťuje pokrytí mobilním signálem odlehlé oblasti, kde by bylo příliš nákladné vybudovat standardní mobilní síť.
SpaceX má ve své podstatě k dispozici patřičné frekvence, a to díky odkupu od EchoStar za 17 miliard dolarů. Gwynne Shotwell sice neuvedla nějaké technické detaily, ale pokud by se Starlink měl pustit do nabízení mobilních služeb, nebude stačit jen satelitní síť. Muselo by dojít k vybudování i běžných mobilních vysílačů.
Možná má společnost nějaké efektivní řešení, ale má jednu nespornou výhodu. Takový vysílač nemusí být napojený na běžnou pozemní infrastrukturu. Může mít spojení přímo na satelity, takže rozmístění může být daleko levnější než u standardního řešení.
Samozřejmě se to týká jen trhu v USA, ale to může být jen začátek. Z dlouhodobého hlediska se může firma dostat i na jiné trhy a konkurovat zavedeným operátorům.
Zdroj: thenextweb.com
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