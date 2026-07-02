Motorola představila jedinečný telefon s bezdrátovými sluchátky přímo v balení

V Česku se začala prodávat nová Motorola Edge 70 Pro, která láká na skvělou výbavu. Zároveň si Motorola na novinku připravila zaváděcí slevu 3 000 Kč a k telefonu navíc rozdává tři hodnotné dárky. Stejná akce navíc platí i na vlajkovku Motorola Signature, která nově přichází také v luxusní edici Crystals by Swarovski s prémiovými bezdrátovými sluchátky přímo v balení.
Motorola Edge 70 Pro: Extrémní výbava v neuvěřitelně štíhlém těle
Nová Motorola Edge 70 Pro dokazuje, že velká baterie nemusí znamenat tlustý a těžký telefon. Výrobce do extrémně tenkého těla o tloušťce pouhých 7,19 mm a hmotnosti 190 gramů dokázal vměstnat obří 6500mAh baterii. Telefon se díky tomu perfektně drží v ruce a nabízí skvělou výdrž. Velkou baterii navíc doplňuje bleskově rychlé 90W nabíjení a nechybí dokonce ani bezdrátové nabíjení.
Mezi další lákadla telefonu patří špičkový 6,78palcový 144Hz AMOLED displej s extrémním jasem 5 200 nitů a výkonný procesor MediaTek Dimensity 8500 Extreme. Fotovýbavě kraluje stabilizovaný snímač Sony Lytia 710 doplněný o periskopický teleobjektiv s 3,5× optickým zoomem. Samozřejmostí je pak nejvyšší odolnost proti vodě a prachu s certifikací IP68/IP69.
Motorolu Edge 70 Pro pořídíte do konce srpna ve vybavenější verzi 12/512GB za akčních 16 990 Kč (původně 19 990 Kč) a dostanete k ní hodinky Moto Watch, lokátor Moto Tag 2 a za recenzi pero Moto Pen Ultra. Dostupnější verze 8/256GB vyjde na 11 990 Kč (původně 14 990 Kč) a v balíčku dárků najdete tag a pero za recenzi. U Mobil Pohotovosti navíc k oběma verzím získáte výkupní bonus 1 500 Kč a 3letou záruku zdarma, takže celkově ušetříte až 4 500 Kč.
Motorola Signature: Vlajkovka se slevou a třemi dárky
Motorola ale spustila skvělou akci i na svoji vlajkovou loď Motorola Signature, kterou teď ulovíte za akčních 22 490 Kč (původně 24 990 Kč). Navíc k ní zdarma dostanete sluchátka Moto Buds Loop, hodinky Moto Watch a po recenzi dotykové pero Moto Pen Ultra. Mobil Pohotovost k telefonu přidává ještě výkupní bonus 2 000 Kč a prodlouženou záruku na 3 roky.
Šperk mezi smartphony: nová edice Swarovski
Úplnou novinkou v nabídce je pak exkluzivní edice Motorola Signature Crystals by Swarovski, která posouvá design na novou úroveň díky 20 ametystovým krystalům na zádech telefonu. Její hlavní předností je luxusní balení, kde prémiová bezdrátová sluchátka moto buds 2 plus Swarovski Collection najdete rovnou v krabičce spolu s telefonem.
Novou edici Motoroly Signature pořídíte v zaváděcí akci za 29 990 Kč (běžně 34 990 Kč) a kromě zmíněných sluchátek dostanete k telefonu jako dárek reproduktor Motorola by BOSE a za recenzi pero Moto Pen Ultra. I v tomto případě vám Mobil Pohotovost nadělí výkupní bonus 2 000 Kč a 3letou záruku zdarma.
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