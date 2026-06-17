Google Pixel Drop přináší vylepšený multitasking a nové možnosti nahrávání obrazovky

Zdroj: Google
Vedle vydání stabilní verze Androidu 17 Google také uvedl čtvrtletní Pixel Drop, což je v podstatě balíček vylepšení, který zamíří mezi širší spektrum uživatelů a nutně nevyžaduje Android 17.
Bublinky v Androidu
První taková novinka, je vylepšené nahrávání obrazovky. Google až nyní oficiálně představil možnost nahrávat obrazovku a současně i sebe. V podstatě se jedná o koncept ze sociálních sítí, kde je tento způsob poměrně populární. V rámci běžného nahrávání tedy stačí aktivovat ještě selfie kameru.
Druhou novinkou, možná pro některé méně důležitou, je možnost remixování svých videí společně s fotkami v Gemini Omni. Lze využít i předpřipravené šablony, ale je zde několik omezení, kde tím nejpodstatnějším je nutnost mít předplatné Google AI. Google ještě z nějakého důvodu zmiňuje opět možnost tvorby hudby přímo na Pixelu, respektive soundtracku. Tou největší a nejpodstatnější novinkou je ale vylepšení multitaskingu.
Původní koncept bublin vznikl tehdy u Facebooku a jednalo se o tak zajímavý prvek, že si nakonec našel cestu přímo do Androidu. Do této chvíle ale byly bubliny určeny jen pro komunikační aplikace. Google toto omezení ruší a nově si lze připnout jakoukoliv aplikaci do bublin. Na běžném mobilu se nic nemění a budou k dispozici tam, kam je umístíte. Na větších zařízeních (ohebné větší mobily a tablety) mají své specifické místo v dolním panelu.
Dále Google uvedl rozšíření některých funkcí na další zařízení, tedy i zemí, ale nic z toho se netýká přímo České republiky. Například možnost editování fotek pomocí textového zadání je nově dostupná ve Velké Británii, Německu, Francii, Španělsku a Itálii.
Zdroj: Tisková zpráva
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