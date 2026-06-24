Alza spouští velké slevy na chladicí techniku a ventilátory

Výrobníky ledu
Domácí příprava osvěžujících nápojů se během horkých letních dnů neobejde bez rychlé a efektivní produkce ledu. Moderní výrobníky ledu nabízejí vysoký výkon, kompaktní rozměry a elegantní nerezový design, což z nich dělá ideálního společníka do každé kuchyně či kanceláře. Aktuální nabídka přináší zajímavá řešení se sníženou cenou pro okamžité domácí osvěžení.
- Siguro IM210 Ice Touch (-20 %)
- Tefal IG801AE0 Freezi (-5 %)
- GORENJE IMD1200SB (-10 %)
- GORENJE IMDW1200W (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Ventilátory
Efektivní cirkulace vzduchu v interiéru je základem pro zvládnutí extrémních letních veder. Široký výběr zahrnuje pokročilé sloupové, stojanové i stolní ventilátory, které kombinují tichý chod s vysokým průtokem vzduchu. Mnohé z nich navíc nabízejí moderní funkce jako dálkové ovládání, časovač nebo integrované ambientní osvětlení.
- Siguro Lumi P400W se světlem (-48 %)
- Siguro JetPod L100W (-36 %)
- Siguro 3D Air Luxury V750W (-30 %)
- Black+Decker BXEFF122E (-29 %)
- SENCOR SFN 9025WH (-20 %)
- SENCOR SFT 3112WH (-20 %)
- Siguro West Wind T571B (-20 %)
- SENCOR SFT 2404WH (-20 %)
- SENCOR SFE 2340WH 3D UltraSilent (-20 %)
- SENCOR SFT 3703WH (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Ochlazovače vzduchu
Ochlazovače představují optimální kompromis mezi klasickým ventilátorem a finančně náročnou klimatizací. Tyto přístroje fungují na principu odpařování vody, což umožňuje vzduch v místnosti nejen efektivně ochladit, ale zároveň i příjemně zvlhčit. Jsou ideálním řešením do prostor se suchým vzduchem, kde pomáhají vytvářet zdravější klima.
- SENCOR SFN 6014GY (-20 %)
- HONEYWELL CS10PEI (-20 %)
- DOMO DO154A (-15 %)
- DOMO DO9232I (-15 %)
- Další slevy najdete zde
Autochladničky
Pro náročné cestování a dlouhé přesuny autem jsou ideální pokročilé autochladničky, které dokážou spolehlivě udržet nízkou teplotu nebo dokonce hluboce mrazit bez ohledu na okolní podmínky. Tato zařízení využívají efektivní kompresorové systémy nebo pokročilé napájení, což zaručuje maximální čerstvost potravin na cestách za dobrodružstvím.
- VayKold autochladnička 45l (-10 %)
- Compass 30l 230/24/12V -20°C GREY (-10 %)
- Chladící box kompresor 50l 230/24/12V -20°C (-10 %)
- COMPASS Chladící box s display 220V/24V/12V DOUBLE (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Chladicí boxy
Kompaktní a lehké chladicí boxy představují skvělé řešení pro víkendové kempování, rodinné pikniky nebo kratší výlety. Využívají spolehlivé termoelektrické chlazení s možností napájení z klasické autozásuvky i běžné elektrické sítě, díky čemuž jsou snadno přenosné a okamžitě připravené k provozu kdekoli v terénu.
- Guzzanti GZ 30A (-27 %)
- Chladící box 30l 230V/12V A++ (-10 %)
- EverCool EC-0265 24l (-10 %)
- Rohnson R-4026 Igloo Box (-10 %)
- COMPASS Chladící box BLUE displej s teplotou (-10 %)
- COMPASS Chladící box 50l 230V/12V pojízdný (-10 %)
- Rohnson R-4030T Cool Buddy 30 L (-10 %)
- COMPASS Chladící box 220V/12V (-10 %)
- Guzzanti GZ 30S (-10 %)
- Guzzanti GZ 33A (-10 %)
- Guzzanti GZ 47 (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Kompletní přehled akčních nabídek, podrobné technické specifikace a další sortiment pro boj s letními teplotami naleznete přímo na stránkách prodejce. Navštivte hlavní web Alza.cz a zajistěte si optimální klima pro domácnost i cesty.
Komentáře