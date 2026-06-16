Commodore Callback 8020: Nečekaný návrat s linuxovým systémem a unikátním blokováním aplikací

Zdroj: Commodor
Značka Commodore patří mezi legendy světa počítačů, ale pamatují si ji jen nadšenci a lidi staršího data narození. Nedávno se ale vrátila na trh s počítači. Nikdo by asi nečekal, že bychom se dočkali druhého pokusu o mobilní telefon. Ten první se jmenoval Commodore PET a byl uveden v roce 2015, ale nejednalo se o úspěch. To ostatně vysvětluje, že jste o něm neslyšeli. Nyní zde máme druhý pokus, ale tentokrát v retro stylu se vším všudy. Novinka se jmenuje Commodore Callback 8020.
Starý v novém?
Commodore Callback 8020 zapadne mezi flip mobily a asi byste řekli, že se jedná asi jen o další pokus o návrat hloupého mobilu, ale ještě nespěchejte s odsouzením novinky. Tento kousek má totiž ve výbavě Sailfish OS, což je tedy systém založený na linuxu a můžete na něm spustit většinu aplikací. O výkon se stará Helio G81, což současně znamená, že je zde jen podpora pro LTE. Nechybí WiFi, Bluetooth, GPS a hlavně je zde T9 klávesnice.
Už to není tak moc nudný mobil, ale i tak má jednu zvláštnost. Nenainstalujete na něj jakýkoliv webový prohlížeč, ani sociální sítě. Firma uvádí, že na tomto hodně zapracovali a dokonce čekají na udělení patentu pro tuto technologii blokování. Na druhou stranu můžete nainstalovat komunikační aplikace (WhatsApp, Signal, Telegram, WeChat a dokonce i iMessage), streamovací audio služby.
Jde tedy o dost specifický mobil a odhadovali byste, že slabinou bude foťák. Zde se nabízí překvapení, jelikož hlavní má 48 MPx a je od Sony, takže nabídne trochu nějakou kvalitu. Sice firma neuvádí, jak dlouho vydrží na jedno nabití, ale vzhledem ke specifikacím uvádí, že by se běžný uživatel mohl dostat s mobilem na několik dnů.
Rozhodně nejde o obyčejný mobil a nabízí něco jiného než podobné pokusy o retro návrat. Do prodeje půjde skrze oficiální stránky 30. června, přičemž cena je nastavena na 11 453,89 Kč, ale pokud využijete aktuální akci, nabízí se za 10 410,73 Kč.
Specifikace Commodore Callback 8020
- displej:
- vnitřní 3,25 palců (8,3 cm) IPS displej s rozlišením 480×640 pixelů
- vnější 1,77 palců (4,50 cm) sekundární displej ve VFD stylu, zadní VFD styl displeje
- procesor: MediaTek Helio G81
- RAM: 4 GB
- úložiště: 64 GB (součástí balení 32 GB microSD karta s bezplatnými hudebními alby, bez U2)
- Operační systém: Sailfish OS
- Dual SIM: Dual SIM + microSD slot (podpora až 256 GB)
- Foťáky:
- zadní: 48 Mpx (hlavní, Sony, s bleskem)
- přední: selfie (s automatickým ostřením)
- 3.5mm jack s DAC
- odolnost: nárazuvzdorné polykarbonátové šasi, kloub testovaný na 200 000+ otevření a zavření
- Konektivita: 4G LTE (globální pásma), Wi-Fi, Bluetooth, Hotspot, zabezpečené GPS, USB-C, stub anténa odkloněná od hlavy, poutko na přívěsky, dedikované SOS / multifunkční tlačítko, taktilní T9 klávesnice s Fn klávesami, Dome-LED notifikační systém
- baterie a nabíjení: vyjímatelná 1550 mAh baterie (3,7 V), USB-C nabíjení
Zdroj: engadget.com
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