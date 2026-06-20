AI jako brzda aktualizací: Apple vysvětluje absenci watchOS 27 u starších modelů

Zdroj: Dotekomanie.cz
S vydáním nových verzí operačních systémů od Applu jsme se také dověděli, která zařízení zůstanou na starších verzích. Překvapením bylo, že i iPhone 11 dostane iOS 27 z roku 2019. Dost lidí se ale divilo, že watchOS 27 je dostupný jen pro modely Watch SE 3, Watch Series 9 a novější a Watch Ultra 2/Watch Ultra 3. Základní model chyběl a až nyní je jasné, kvůli čemu.
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S RAM to nemá nic společného
Mnozí se domnívali, že to má něco společného s operační pamětí, ale v tom to není, jelikož Watch Ultra a Watch Ultra 2 mají stejnou, tedy 1 GB. Liší se ale v úložišti. První generace má 32 GB a druhá pak 64 GB. Mnozí tedy určili, že nová Siri vyžaduje více místa, ale ani zde není problém. Odpovědi jsme se nakonec dočkali od Davida Clarka, senior ředitele softwarového inženýrství pro watchOS.
Ten jasně uvedl, že hlavním důvodem je samotný výpočetní výkon hodinek Watch Ultra. Není dostatečný, aby uživatelé měli rychlou Siri. Kolik ho schází nebo nějaká bližší data neposkytl. Jednoduše bylo učiněno rozhodnutí, že než nabídnout aspoň něco zákazníkům, tak raději nebudou aktualizovat hodinky na watchOS 27.
Pokud se podíváme na specifikace, tak Watch Ultra mají procesor Apple S8, který vychází z Apple A13 Bionic z iPhonů 11. Je postaven na 7nm technologii a má dvě úsporná jádra Thunder. K dispozici je i základní NPU. Watch Ultra 2 již disponují procesorem Apple S9, který vychází z A16 Bionic z iPhonů 15 a je postaven na 4nm technologii. Zde se již nachází 4jádrový koprocesor pro AI operace.
Výkonnostně je tedy Watch Ultra 2 na tom lépe. Ten samý problém je ale i na dalších modelech hodinek. Jen je tedy škoda, že Siri AI je důvodem pro absenci aktualizace celého systému. Firma mohla klidně vydat novou verzi watchOS a jednoduše nabídnout nějakou osekanou verzi Siri nebo zachovat starší.
Zdroje: phonearena.com, techradar.com
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