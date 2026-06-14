Za chyby v AI přehledech odpovídá Google. Nejde o výsledky vyhledávání, ale o vlastní obsah, tvrdí německá justice

Zdroj: Grok
Německý soud vydal rozhodnutí, které může mít zásadní dopad nejen na Google, ale další poskytovatele AI služeb. Regionální soud v Mnichově totiž konstatoval, že za nepravdivá tvrzení v AI přehledech nese odpovědnost přímo Google.
Google dle soudu nese odpovědnost za správnost obsahu generovaného AI přehledy
Spor vznikl poté, co AI přehledy Googlu spojily dva mnichovské vydavatele s podvody, předplatitelskými pastmi a pochybnými obchodními praktikami. Soud uvedl, že umělá inteligence si tyto souvislosti vymyslela a neobjevovaly se ani v odkazovaných zdrojích. Google navíc podle žalobců na výzvu k nápravě nereagoval dostatečně.
Klíčová část rozhodnutí spočívá v tom, že soud odmítl považovat AI přehledy za běžné výsledky vyhledávání. Zatímco vyhledávače tradičně pouze odkazují na obsah třetích stran, AI přehledy podle soudu vytvářejí nové a samostatné texty vlastními slovy. Google tak podle soudu nemůže argumentovat tím, že pouze zprostředkovává informace od jiných webů. Za generovaný obsah nese přímou odpovědnost.
Soud také odmítl obhajobu, že si uživatelé mohou informace ověřit kliknutím na zdroje. Podle rozhodnutí nelze zveřejnění nepravdivého tvrzení omlouvat tím, že čtenář má možnost si ho následně zkontrolovat. Rozhodnutí zatím není pravomocné a Google se může odvolat. Přesto jde o jeden z prvních případů, kdy soud přímo řešil odpovědnost za obsah vytvořený generativní umělou inteligencí.
Význam případu podtrhují i statistiky. Analýza deníku The New York Times zjistila, že AI přehledy jsou fakticky přesné přibližně v 91 % případů. Více než polovina správných odpovědí však nebyla dostatečně podložena citovanými zdroji. Při miliardách vyhledávání to znamená obrovské množství potenciálně problematických odpovědí.
S ohledem na to, že se tato věc dostala na právní přetřes, mohla by mít dopad nejen na Google, ale v budoucnu by se to mohlo týkat i služeb jako ChatGPT, Perplexity nebo dalších AI vyhledávačů. Firmy by pak nesly odpovědnost za tvrzení generovaná jejich modely podobně jako tradiční vydavatelé za publikovaný obsah.
Zdroj: thenextweb.com
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