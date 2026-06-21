Jak přežít horka se slevou: Alza zlevňuje smart vychytávky pro rychlé snížení teploty v bytě

Zajištění zdravého a komfortního domácího prostředí se stává prioritou pro stále větší počet domácností. Moderní technologie dnes umožňují precizní kontrolu nad kvalitou, vlhkostí a teplotou vzduchu v interiéru. Společnost Alza přichází s časově omezenou nabídkou na široké portfolio zařízení, která efektivně kombinují vysoký výkon s chytrou konektivitou. Investice do čistého vzduchu je nyní díky plošným slevám výrazně dostupnější.
Čističky vzduchu
Chytré filtrační systémy a čističky vzduchu představují efektivní řešení pro eliminaci prachu, alergenů, bakterií a dalších škodlivých mikročástic. Pokročilé modely disponují vícestupňovou filtrací, funkcí ionizace nebo UV-C sterilizací, což ocení nejen alergici, ale všichni, kteří dbají na zdravý životní styl. Propojení s mobilními aplikacemi navíc umožňuje nepřetržitý monitoring stavu ovzduší v reálném čase.
- Rohnson R-91812 TRUE ION (-30 %)
- Electrolux Pure 500 EPO50351BG (-30 %)
- Electrolux Pure 600 XL EPO60771DG (-30 %)
- Rohnson R-9517 UV-C Antibacterial (-24 %)
- CONCEPT OV1000 Perfect Air (-23 %)
- CONCEPT OV2216 Perfect Air Smart (-21 %)
- Philips 2200 Series AC2220/10 (-20 %)
- Levoit Core200S SMART (-18 %)
- Rohnson R-91810 TRUE ION (-15 %)
- Rohnson R-91210 True Ion & Fresh Air + prodloužená záruka na 5 let (-15 %)
- Rohnson R-91212 True Ion & Fresh Air (-15 %)
- Rohnson R-91120 Double Filter & Ionizer + prodloužená záruka na 5 let (-15 %)
- Philips 9000 Series Air Performer 4v1 AMF970/10 (-10 %)
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Odvlhčovače vzduchu
Nadměrná vlhkost v interiérech často vede ke vzniku plísní a poškozování stavebních konstrukcí. Výkonné odvlhčovače dokážou ze vzduchu efektivně separovat litry vody denně a udržovat optimální hodnoty pro zdravé bydlení. Mnoho z těchto přístrojů integruje také čistící filtry, čímž plní dvojí funkci v rámci jednoho spotřebiče.
- AERIUM DH70E Professional (-30 %)
- SENCOR SDH 6025WH (-20 %)
- TrueLife DH3 Bílý (-20 %)
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Ventilátory a ochlazovače vzduchu
Během teplých letních dnů je nezbytné zajistit dostatečnou cirkulaci vzduchu. Moderní ventilátory nabízejí tichý chod, několik rychlostních režimů, oscilaci a možnost dálkového či chytrého ovládání. Pokročilé systémy s funkcí zvlhčování nebo ohřevu pak představují univerzální pomocníky využitelné po celý rok.
- Siguro JetPod L100W (-27 %)
- Black+Decker BXEFF122E (-24 %)
- Rohnson R- 8160 (-20 %)
- Siguro Reindeer Hot & Cool R450Y WiFi (-20 %)
- G3Ferrari G5004800 (-17 %)
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- Shark® FA300WHEU FlexBreeze™ Pro Mist (-15 %)
- Levoit Tempsense F361 Vortex (-15 %)
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Aroma difuzéry
Příjemná vůně dokáže zásadně ovlivnit psychickou pohodu a atmosféru v domácnosti. Ultrazvukové aroma difuzéry jemně rozptylují vodu s esenciálními oleji do prostoru formou studené mlhy. Mnohé modely jsou vybaveny nastavitelným LED podsvícením a smart funkcemi, takže slouží zároveň jako designové lampy a noční osvětlení.
- Siguro Lumi P400W se světlem (-39 %)
- TrueLife AIR Diffuser D3 Light (-28 %)
- TrueLife AIR Diffuser D9 Smart (-26 %)
- TrueLife AIR Diffuser D5 Dark (-25 %)
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Další zajímavé výběry
Všechny uvedené produkty splňují náročné technologické standardy současnosti a jsou navrženy s ohledem na energetickou úspornost a snadnou údržbu. Výběr správného zařízení závisí na specifických dispozicích interiéru a individuálních potřebách uživatelů.
Kompletní přehled akčních nabídek, podrobné technické specifikace a zákaznické recenze jsou k dispozici na webových stránkách prodejce. Využijte aktuální technologické balíčky a optimalizujte své domácí klima ještě dnes na e-shopu Alza.
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