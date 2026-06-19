Pokrývání bílých míst v ČR pokračuje, nově přidáno 32 míst

Zdroj: Dotekomanie.cz
Ačkoliv se mobilní operátoři chlubí tím, že pokrývají přes 90 % obyvatelstva, tak to není to samé jako území. V podstatě se soustřeďují na ty části, kde jsou klienti. Z tohoto důvodu jsou v Česku hluchá místa, tedy bez signálu. Na nich není dostatek lidí, tedy klientů, ale právě na tuto skutečnost myslel stát a v rámci získávání licencí dal podmínky kolem pokrývání takových míst. Nyní společnosti O2 a CETIN oznamují, že dokončují výstavbu vysílačů na pokrytí mnoha lokalit.
„Dostupnost kvalitního mobilního signálu byla pro část našich obyvatel dlouhodobým tématem. Jsem ráda, že se díky spolupráci všech zapojených stran podařilo najít řešení. Mobilní připojení dnes lidé potřebují nejen pro komunikaci, ale také pro práci, vzdělávání nebo kontakt s úřady. Pro naši obec je to významné zlepšení kvality života,“ říká Marie Liferenková, starostka obce Radějov.
32 lokalit pokryto
Na celém projektu spolupracují firmy se státem a jsou spolufinancované z Národního plánu obnovy (NPO), který se snaží pokrýt tzv. bílá místa, kde zatím nebyl signál, případně nebyl dostatečný.
„Kvalitní mobilní konektivita je dnes základní podmínkou pro rozvoj regionů, podnikání i dostupnost veřejných služeb. Díky podpoře z Národního plánu obnovy se daří přivádět moderní mobilní infrastrukturu i do lokalit, kde by její výstavba byla bez veřejné podpory ekonomicky obtížně realizovatelná. Jsme rádi, že projekty postupně přecházejí do provozu a jejich přínosy budou moci využívat obyvatelé napříč Českou republikou,“ říká vrchní ředitel sekce podnikání a digitalizace Ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Vinkler.
Tato část projektu čítá celkem 20 nových vysílačů, což pokryje 32 lokalit. CETIN vybíral lokality tak, aby bylo možné pokrýt co nejvíce míst. Současně dodává, že vysílače nejsou jen pro O2. Mohou je využít i zbylí dva mobilní operátoři. Samozřejmě se bavíme o dostupnosti i 5G signálu. Níže najdete seznam míst, kde bude nově mobilní signál.
Nově pokryté oblasti:
- Hvězdonice (okres Benešov)
- Doubravice (okres Benešov)
- Kouty, Smilkov (okres Benešov)
- Zdeboř (okres Benešov)
- Líštěnec (okres Benešov)
- Běštín (okres Beroun)
- Zátor (okres Beroun)
- Nová Studnice, Hradečno (okres Kladno)
- Nová Telib (okres Mladá Boleslav)
- Všešímy, Kunice (okres Praha-východ)
- Malkovice, Sedlec-Prčice (okres Příbram)
- Nové Dvory, Sedlec-Prčice (okres Příbram)
- Horní Matějov (okres Příbram)
- Myslkov (okres Příbram)
- Velká, Kamýk nad Vltavou (okres Příbram)
- Vápenice (okres Příbram)
- Dobrkovská Lhotka, Slavče (okres České Budějovice)
- Dolní Lhotka (okres České Budějovice)
- Mohuřice (okres České Budějovice)
- Novosedly, Kájov (okres Český Krumlov)
- Mezipotočí (okres Český Krumlov)
- Nový Vojířov, Nová Bystřice (okres Jindřichův Hradec)
- Vyšetice, Šebířov (okres Tábor)
- Lhýšov (okres Tábor)
- Sychrov, Kozlov (okres Havlíčkův Brod)
- Frankův Zhořec, Stránecká Zhoř (okres Žďár nad Sázavou)
- Lhota u Lysic (okres Blansko)
- Radějov (okres Hodonín)
- Lučina (okres Hodonín)
- Plaveč (okres Znojmo)
- Výrovice (okres Znojmo)
- Linhartovy, Město Albrechtice (okres Bruntál)
- Pavlínov (okres Žďár nad Sázavou)
Zdroj: Tisková zpráva
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