O2 rozdává letní dárky: Druhý reproduktor zdarma a slevy v aplikaci

Zdroj: O2
Stejně jako jiní operátoři, i O2 nabízí speciální letní akce. Nyní se zaměřil na příslušenství k mobilům, tedy zejména z vlastní produkce, ale nabídnou se i slevy na mobily a jiná zařízení, případně služby.
O2 Reprák zdarma k druhému
O2 spouští akci, která bude trvat v rozmezí od 15. června do 30. června. V rámci těchto 16 dnů se nabídnou unikátní slevy v aplikaci Moje O2. Například dnes je k dispozici sleva 200 Kč na příslušenství z e-shopu O2. V dalších dnech se pak nabídnou akce na doplňky k telefonu, nabíječky, powerbanky, tablety, 5G telefony, chytré hodinky nebo poukazy do O2 Knihovny.
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Tyto vouchery můžete postupně sbírat a pak máte čas do 15. července 2026 na uplatnění. Kromě toho se ale nabízí ještě jedna akce, a to konkrétně na reproduktor O2 beam.
Bezdrátový reproduktor O2 beam se díky kompaktním rozměrům snadno vejde do kabelky i menšího batohu, takže může dělat společnost doma, na chalupě, v kempu i u vody. Na jedno nabití vydrží hrát až 25 hodin, a kromě přehrávání hudby umožňuje také poslech rádia. Dva reproduktory O2 beam lze navíc jednoduše spárovat, vytvořit stereo, a přehrávat tak stejnou hudbu současně ve dvou místnostech či na dvou různých místech.
Aktuálně si může tento reproduktor kdokoliv pořídit v e-shopu operátora, přičemž dostane druhý zdarma. Není nutné být klientem operátora, nebo uzavírat smlouvu. Pokud tedy chcete takový reproduktor na léto, může se tato nabídka hodit.
Zdroj: Tisková zpráva
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