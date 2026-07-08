Konec složitého vyjednávání: Jak získat výhodnější mobilní tarif bez skrytých nabídek a závazků

Snaha o snížení měsíčních nákladů na mobilní cookies v Česku často připomíná strategickou hru. Standardní ceníky velkých operátorů zůstávají nadsazené, což spotřebitele nutí absolvovat zdlouhavé rozhovory na zákaznických linkách, hrozit odchodem ke konkurenci nebo složitě pátrat po takzvaných podpultových nabídkách. Tento proces je však pro většinu lidí obtěžující a časově náročný. Na trhu přitom existuje přímá cesta k levnějšímu volání a datům – transparentní řešení dostupné pro každého okamžitě, bez nutnosti zákulisního vyjednávání a jako stálá součást nabídky.
Flexibilita bez smluvních úvazků a bezplatný přechod
Hlavním přínosem tohoto přístupu je absolutní svoboda volby. Mobilní tarify od NejPřipojení.cz s.r.o. jsou poskytovány zcela bez závazků. Zákazníci se neupisují k žádnému fixnímu období, což jim dává možnost služby kdykoliv změnit, optimalizovat nebo bez jakýchkoliv sankcí zcela ukončit.
Samotný proces změny operátora je navíc maximálně zjednodušen. Zajištění přenesení stávajícího telefonního čísla probíhá kompletně zdarma, čímž odpadá administrativní zátěž i obavy ze ztráty kontaktů. Veškeré tarify lze objednat jako samostatnou službu, aniž by bylo nutné je podmiňovat odběrem dalších produktů. Jedinou podmínkou pro úspěšné sjednání je čistá zákaznická historie bez záznamů v registru SOLUS, exekucí či insolvencí.
Přehledná struktura podle datových potřeb
Stálá nabídka je navržena tak, aby přímočaře reagovala na reálnou spotřebu současných uživatelů. Všechny dostupné balíčky bez ohledu na cenu automaticky obsahují neomezené volání a neomezené odesílání SMS zpráv do všech tuzemských sítí:
- Tarif 5 GB dat: Optimální základ pro uživatele, kteří využívají internet především pro zasílání zpráv a občasné prohlížení webu, za cenu 395 Kč měsíčně.
- Tarif 12 GB dat: Vyvážený střední standard vhodný pro každodenní používání online navigací, sociálních sítí či streamování hudby za cenu 475 Kč měsíčně.
- Tarif Neomezeně: Maximální varianta s plně neomezeným objemem dat pro náročné uživatele, kteří nechtějí sledovat svou spotřebu, za cenu 496 Kč měsíčně.
Jako doplňkový bonus k objednávce je navíc možné získat televizní službu NejPřipojení TV na půl roku (6 měsíců) za symbolický poplatek 1 Kč měsíčně.
Výhodnější mobilní tarif
Zatímco ceny pro jednotlivce jsou nastaveny velmi konkurenceschopně, k nejvýraznější finanční úspoře vede integrace více SIM karet pod jeden společný účet. Systém množstevních slev pro plně neomezená data, volání i SMS je pevně definován. S rostoucím počtem karet cena za jednu SIM kartu progresivně klesá, aniž by bylo nutné žádat o individuální posouzení:
- 2x Neomezený tarif: 475 Kč měsíčně za jednu SIM kartu
- 3x Neomezený tarif: 447 Kč měsíčně za jednu SIM kartu
- 4x Neomezený tarif: 420 Kč měsíčně za jednu SIM kartu
- 5x Neomezený tarif: 419 Kč měsíčně za jednu SIM kartu
- 6x Neomezený tarif: 392 Kč měsíčně za jednu SIM kartu
Tento transparentní přístup ukazuje, že cesta k levnějšímu volání a datování nemusí vést přes retenční oddělení klasických operátorů, ale stačí využít stálou, veřejně dostupnou nabídku.
Kompletní přehled služeb, kalkulačku slev a online formulář pro přenesení čísla naleznete na internetových stránkách NejPřipojení.cz.
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