Android 17 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

• 17. 6. 2026#Aktualizace #Android
Android 17 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google nakonec bez nějakého většího ohlášení vydal stabilní verzi Androidu 17. Rovnou aktualizace zamířila na mobily Pixel a snad co nevidět budou následovat další zařízení. Novinek je celkem dost, přičemž se vývojáři zaměřili na AI, multitasking a jiné funkce.

Dostupnost aktualizace na Android 16

Stejně jako v minulých letech se pokusíme sledovat dostupnost aktualizací mobilů na Android 17. I tak oceníme i vaši pomoc. Pokud tedy zaznamenáte dostupnost Androidu 17 na svém zařízení, dejte nám vědět do komentářů název modelu a případně, jestli pochází z české distribuce nebo od operátora.

AfD Android 17

Zdroj: Google

  • Tučně zvýrazněné zařízení bylo nově přidáno do seznamu.
  • Značka „S“ znamená, že máme ověřenou dostupnost aktualizace na Android 17 u majitelů v České republice.
  • Některé modely dostávají aktualizaci po regionech.

Již máte aktualizaci na Android 17? Dejte nám vědět do komentářů.

Google

  • Pixel 6
  • Pixel 6 Pro
  • Pixel 6a
  • Pixel 7
  • Pixel 7 Pro
  • Pixel 7a
  • Pixel Tablet
  • Pixel Fold
  • Pixel 8
  • Pixel 8 Pro
  • Pixel 8a
  • Pixel 9
  • Pixel 9 Pro XL
  • Pixel 9 Pro
  • Pixel 9 Pro Fold
  • Pixel 9a
  • Pixel 10
  • Pixel 10 Pro XL
  • Pixel 10 Pro (S)
  • Pixel 10 Pro Fold
  • Pixel 10a
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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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