Android 17 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google nakonec bez nějakého většího ohlášení vydal stabilní verzi Androidu 17. Rovnou aktualizace zamířila na mobily Pixel a snad co nevidět budou následovat další zařízení. Novinek je celkem dost, přičemž se vývojáři zaměřili na AI, multitasking a jiné funkce.
- Novinky v Androidu 17 – Continue On, lepší snímky a obrazovek a další
- Novinky v Androidu 17 – novinky pro dvě SIM, nový Easter Egg a další změny
- Novinky v Androidu 17 – prioritní nabíjení, lepší nastavení VPN a další novinky
- Novinky v Androidu 17 – automatický PIN, bubliny a nové funkce pro soukromí
- Novinky v Androidu 17 – grafické drobnosti a odhalení kódového označení
Dostupnost aktualizace na Android 16
Stejně jako v minulých letech se pokusíme sledovat dostupnost aktualizací mobilů na Android 17. I tak oceníme i vaši pomoc. Pokud tedy zaznamenáte dostupnost Androidu 17 na svém zařízení, dejte nám vědět do komentářů název modelu a případně, jestli pochází z české distribuce nebo od operátora.
- Tučně zvýrazněné zařízení bylo nově přidáno do seznamu.
- Značka „S“ znamená, že máme ověřenou dostupnost aktualizace na Android 17 u majitelů v České republice.
- Některé modely dostávají aktualizaci po regionech.
Již máte aktualizaci na Android 17? Dejte nám vědět do komentářů.
- Pixel 6
- Pixel 6 Pro
- Pixel 6a
- Pixel 7
- Pixel 7 Pro
- Pixel 7a
- Pixel Tablet
- Pixel Fold
- Pixel 8
- Pixel 8 Pro
- Pixel 8a
- Pixel 9
- Pixel 9 Pro XL
- Pixel 9 Pro
- Pixel 9 Pro Fold
- Pixel 9a
- Pixel 10
- Pixel 10 Pro XL
- Pixel 10 Pro (S)
- Pixel 10 Pro Fold
- Pixel 10a
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