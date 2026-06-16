iOS 27 Developer Beta: Návod, jak si novinky od Applu vyzkoušet bez čekání

Zdroj: Dotekomanie.cz
Apple představil nejnovější verze svých operačních systémů, přičemž jsou aktuálně ve verzi pro vývojáře. Ještě nějakou chvíli potrvá, než bude dostupná první veřejná beta verze, ale nemusíte čekat. Vyzkoušet si iOS 27 nebo jinou verzi můžete už dnes.
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Návod na instalaci iOS 27 Developer Beta
Tato verze ještě není určena pro běžné smrtelníky a bez vývojářského účtu se k ní nedostanete. Naštěstí proces vytvoření si takového účtu je velmi jednoduchý. Stačí, když půjdete na stránky Apple Developer a přihlásíte se s aktuálním účtem, co máte. Pak stačí potvrdit licenční ujednání. Není potřeba platit roční poplatek, jelikož Apple má i verzi zdarma. Ta stačí k vyzkoušení iOS 27 Developer Beta.
Následně jděte do nastavení zařízení, zvolte obecné a pak aktualizace systému. Zde na vás bude čekat volba Aktualizace beta verzí. Na další obrazovce si můžete vybrat právě variantu pro vývojáře. Po potvrzení dojde ke stažení a instalaci.
Zde ale musíme upozornit, že vývojářská varianta není určena pro běžné používání. Může být nestabilní, některé funkce nemusí správně fungovat a může docházet i k přetěžování zařízení.
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