Seznam zařízení s podporou iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 a watchOS 27. Pár modelů zmizelo

Zdroj: Apple
Apple odstartoval vývojářskou konferenci WWDC 2026. Došlo na představení nové Siri AI a změn v rámci systémů. Nyní tedy začíná čekání na stabilní verze, přičemž již je znám seznam podporovaných zařízení. S několika modely se musíme rozloučit.
Apple novinky z WWDC 2026. Mezi nimi je i nová Siri AI
Pár kousků odebráno
Nejjednodušší seznam je u iPhonů. Sice je nejdelší, ale nedochází k vyřazení ani jednoho zařízení z podpory nejnovější verze systému iOS. Pokud tedy máte iOS 26, dostanete rovnou iOS 27.
V případě hodinek Apple ukončuje podporu pro modely Apple Watch SE 2, Apple Watch Series 8 a dokonce Apple Watch Ultra, tedy velmi drahý model. U tabletů je situace lehce komplikovanější, tedy co se týče přehledu, jelikož se zde hraje s generacemi. V seznamu tedy chybí iPad Pro 12,9″ (3. generace), iPad Pro 11″ (1. generace), iPad (8. generace) a iPad mini (5. generace).
U počítačů se Apple už zaměřuje jen na ty, které mají procesor přímo od něj. O podporu tedy přišel iMac s Intel procesorem a dále MacBook Pro 16palcový (2019) a 13palcový (2020, čtyři porty Thunderbolt 3).
watchOS 27:
- Apple Watch SE 3
- Apple Watch Series 9
- Apple Watch Series 10
- Apple Watch Series 11
- Apple Watch Ultra 2
- Apple Watch Ultra 3
iPadOS 27:
- iPad Pro (M4 a novější)
- iPad Pro 12.9‑inch (od 4. generace)
- iPad Pro 11‑inch (od 2. generace)
- iPad Air 13-inch (M2 a novější)
- iPad Air 11-inch (M2, M3 a M4)
- iPad Air 11-inch (od. 4. generace)
- iPad (A16)
- iPad (od 9. generace)
- iPad mini (A17 Pro)
- iPad mini (od 6. generace)
macOS 27:
- MacBook Neo (2026)
- MacBook Air s Apple čipem (2020 a novější)
- MacBook Pro s Apple čipem (2020 a novější)
- iMac s Apple čipem (2021 a novější)
- Mac s Apple čipem (2020 a novější)
- Mac Studio (2022 a novější)
iOS 27:
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Pro
- iPhone Air
- iPhone 17
- iPhone 17e
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16
- iPhone 16e
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone SE (od. 2. generace)
Zdroj: engadget.com
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