Seznam zařízení s podporou iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 a watchOS 27. Pár modelů zmizelo

• 9. 6. 2026#Aktualizace #iOS
Seznam zařízení s podporou iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 a watchOS 27. Pár modelů zmizelo

Zdroj: Apple

Apple odstartoval vývojářskou konferenci WWDC 2026. Došlo na představení nové Siri AI a změn v rámci systémů. Nyní tedy začíná čekání na stabilní verze, přičemž již je znám seznam podporovaných zařízení. S několika modely se musíme rozloučit.

Apple novinky z WWDC 2026. Mezi nimi je i nová Siri AI

Pár kousků odebráno

Nejjednodušší seznam je u iPhonů. Sice je nejdelší, ale nedochází k vyřazení ani jednoho zařízení z podpory nejnovější verze systému iOS. Pokud tedy máte iOS 26, dostanete rovnou iOS 27.

V případě hodinek Apple ukončuje podporu pro modely Apple Watch SE 2, Apple Watch Series 8 a dokonce Apple Watch Ultra, tedy velmi drahý model. U tabletů je situace lehce komplikovanější, tedy co se týče přehledu, jelikož se zde hraje s generacemi. V seznamu tedy chybí iPad Pro 12,9″ (3. generace), iPad Pro 11″ (1. generace), iPad (8. generace) a iPad mini (5. generace).

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Zdroj: Apple

U počítačů se Apple už zaměřuje jen na ty, které mají procesor přímo od něj. O podporu tedy přišel iMac s Intel procesorem a dále MacBook Pro 16palcový (2019) a 13palcový (2020, čtyři porty Thunderbolt 3).

watchOS 27:

  • Apple Watch SE 3
  • Apple Watch Series 9
  • Apple Watch Series 10
  • Apple Watch Series 11
  • Apple Watch Ultra 2
  • Apple Watch Ultra 3

iPadOS 27:

  • iPad Pro (M4 a novější)
  • iPad Pro 12.9‑inch (od 4. generace)
  • iPad Pro 11‑inch (od 2. generace)
  • iPad Air 13-inch (M2 a novější)
  • iPad Air 11-inch (M2, M3 a M4)
  • iPad Air 11-inch (od. 4. generace)
  • iPad (A16)
  • iPad (od 9. generace)
  • iPad mini (A17 Pro)
  • iPad mini (od 6. generace)

macOS 27:

  • MacBook Neo (2026)
  • MacBook Air s Apple čipem (2020 a novější)
  • MacBook Pro s Apple čipem (2020 a novější)
  • iMac s Apple čipem (2021 a novější)
  • Mac s Apple čipem (2020 a novější)
  • Mac Studio (2022 a novější)

iOS 27:

  • iPhone 17 Pro Max
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone Air
  • iPhone 17
  • iPhone 17e
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16
  • iPhone 16e
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11
  • iPhone SE (od. 2. generace)

Zdroj: engadget.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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