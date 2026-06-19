Konec pochybnostem o fotkách v chatu? Google Zprávy testují nástroj na rozpoznání úprav

Zdroj: Google
Sice Google v poslední době upravuje aplikaci Zprávy zejména s ohledem na přizpůsobení, ale jak se ukazuje, chystá poměrně zajímavou funkci, která pomůže odhalit editované fotky nebo obrázky.
Zprávy pro Android dostanou možnost přizpůsobení
Detekce upravených fotek
Pokud dodržujete pravidla bezpečného chování v digitální době, tak nevěříte úplně všemu, co vám přijde do mobilu. Vždy je nutné si vše ověřovat a případně být lehce skeptický. To se týká i fotek, které dostanete do chatu. Dnešní generativní AI umí vyrobit velmi věrohodné fotky. Google chce v tomto případě pomoci přímo v aplikaci Zprávy pro Android.
Aplikace ve verzi 20260611_04_RC00 obsahuje části kódu chystané novinky, která bude sloužit na detekci úprav fotografie. Google bude využívat SynthID technologii (podepisuje AI fotky) a také Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), možná i další. Cílem nebude jen určit, že se jedná o AI fotku.
Aplikace vám napoví, jestli došlo k úpravě pomocí AI nebo běžných nástrojů. Také jsou zde řetězce, které budou souviset s tím, jestli došlo k nějaké další úpravě, jako třeba složení více snímků dohromady, nebo že některé věci byly přidány a podobně. Celkově se nabídne kolem 18 různých variant takových textů. Cílem je uživateli napovědět, jestli je snímek originální nebo upravený, případně jak.
Tyto informace se ale budou zobrazovat v detailu daného snímku, nebudou tedy viditelné hned v chatu. To se možná změní, ale zatím nevíme. Google vše teprve připravuje a ještě není jasné, kdy dokončí celou funkcionalitu a co všechno s ní zamýšlí.
Zdroj: androidauthority.com
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