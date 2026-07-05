Alza Slevy až 59 %: Outdoorové vybavení a výbava na cesty

Letní sezóna je v plném proudu a s ní přichází ideální čas na doplnění nebo modernizaci outdoorové výbavy. Společnost Alza spustila masivní slevovou kampaň zaměřenou na vybavení pro kempování, turistiku, cyklistiku a další venkovní aktivity. Ceny vybraných produktů klesly o desítky procent, což představuje výjimečnou příležitost pro všechny cestovatele, vodáky i příležitostné výletníky, kteří hledají spolehlivé vybavení za výrazně výhodnějších podmínek.
Stany, spacáky a kempingový komfort
Základem každého úspěšného pobytu v přírodě je kvalitní zázemí, které poskytne ochranu před nepřízní počasí a zajistí pohodlný spánek. Aktuální nabídka zahrnuje široký výběr rodinných i turistických stanů, odolných spacích pytlů a pohodlného kempingového nábytku. Produkty vynikají moderními materiály, snadnou konstrukcí a vysokou odolností, což ocení jak rodiny s dětmi v kempech, tak nároční dobrodruzi na expedičních výpravách.
- Big Adventure Tambora 4P stan Night Sky, černý (-37 %)
- KING CAMP Deluxe s opěrkami, ocel – černá (-30 %)
- Prima spacák Annapurna 230 Comfortable, zelený, L (-24 %)
- KING CAMP s opěrkami ocelová, červeno – šedá (-24 %)
- Coleman Vespucci 6 (-20 %)
- Coleman Fastpitch Victoria Falls 4 (-20 %)
- Coleman Octagon 8 Orange (-20 %)
- Coleman Vespucci 4 (-11 %)
- Další slevy najdete zde
Batohy a zavazadla na cesty
Pohodlné přenášení všech nezbytností je klíčem k bezproblémovému výletu. Výběr batohů pokrývá potřeby pro jednodenní vycházky, náročné vícedenní přechody hor i každodenní městské nošení. Ergonomicky tvarované zádové systémy, nízká hmotnost a chytře řešené úložné prostory zajišťují maximální komfort. V nabídce nechybí ani specializované běžecké batohy a ledvinky s integrovaným hydratačním systémem.
- Salomon Backpack XT 15 Black Universal NS (-42 %)
- Salomon Backpack XT 25 Black Universal NS (-30 %)
- BAAGL Školní batoh Skate Max Darkness GRS (-30 %)
- Naturehike Far mountain 25 l, 430 g, žlutý (-27 %)
- Camelbak Mule 5 Waist Pack Black (-26 %)
- Naturehike Helium 40 l, vel. L, bílý (-21 %)
- Další slevy najdete zde
Optika a dalekohledy
Pro milovníky pozorování divoké přírody, ptactva nebo noční oblohy jsou připraveny optické přístroje s pokročilou geometrií a čistým obrazem. Pozorovací i klasické dalekohledy od renomovaných výrobců nabízejí vysoké přiblížení, světelnost a mechanickou odolnost vůči vnějším vlivům. Jsou nepostradatelným doplňkem pro myslivce, turisty i vědecké nadšence.
- Konus Pozorovací dalekohled Konuspot-70B (-59 %)
- Konus Giant 20 × 60 (-33 %)
- Bresser Pirsch 10 × 42 (-25 %)
- Další slevy najdete zde
Cyklistika a bezpečnost
Cyklistická sezóna si žádá nejen kvalitní přípravu stroje, ale také odpovídající doplňky pro přepravu věcí a zajištění první pomoci. Praktické brašny na nosič pojmou i náklad na delší expedice, zatímco kompaktní cyklistické lékárničky by měly být povinnou výbavou každého jezdce pro případ neočekávaných událostí.
- Rhinowalk 7982575 na zadní nosič černozelená (-55 %)
- ŠTĚPAŘ Lékárnička pro cyklisty černá (-43 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
V rámci slevové nabídky lze nalézt také vysoce specifické produkty, které se vymykají běžným kategoriím, ale představují špičku ve svém oboru. Rybářští nadšenci ocení feederový prut Nytro Solus Carp Feeder 11′ 3,3 m 50 g (-63 %), který je momentálně k dispozici s nejvyšší slevou celého výběru.
Pro zajištění bezpečnosti na pracovištích, v klubovnách či při hromadných akcích je určena kompletně vybavená Lékárnička brašna první pomoci pro 30 osob (-26 %). Praktickým společníkem do kapsy pro každodenní situace i kempování je pak švýcarský Victorinox Kapesní nůž COMPACT (-35 %).
Kompletní přehled zlevněného zboží a další aktuální akce jsou k dispozici přímo na internetových stránkách prodejce. Využijte mimořádné slevy a vybavte se na svá dobrodružství pohodlně na Alza.cz.
Komentáře