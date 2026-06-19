SpaceX na cestě ke globálnímu mobilnímu operátorovi

Zdroj: Starlink a Dotekomanie.cz
Největší událostí v poslední době je vstup společnosti SpaceX na burzu s akciemi. Je zde poměrně dost pochybností kolem samotné hodnoty, ale možná další krok potěší akcionáře a hlavně běžné zákazníky. Už nějakou dobu firma spolupracuje s mobilními operátory. Například v USA nabízí ve spolupráci mobilní pokrytí, přičemž se zatím nabízí textové zprávy a slabší připojení k internetu. I v Evropě se pracuje na spolupráci mezi Starlink a Deutsche Telekom. Možná se ale SpaceX obejde bez operátorů.
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Aktuální spolupráce je nutná na lokální úrovni, jelikož SpaceX, potažmo Starlink nemá patřičné licence k frekvencím. Navíc jsou zde i další důvody. Co ale Starlink bude nově podporovat s novou generací satelitů, která se vydá na oběžnou dráhu v roce 2027, jsou pásma n252 a n256, která spadají do 5G.
Problém je, že na trhu do této chvíle nebylo zařízení, tedy mobil či tablet, potažmo notebook, který by měl modem s touto podporou. To nyní řeší novinka od společnosti Qualcomm, která se jmenuje X105 5G Modem-RF. Ta bude podporovat výše zmíněná pásma. Modem je přímo designovaný na New Radio Non Terrestrial Networks (NR NTN), tedy satelitní mobilní připojení.
V současnosti se sice mobily mohou připojit k satelitům přes LTE technologii, ale je zde jeden problém. Mobily si v podstatě myslí, že se připojují k běžné základové stanici, tedy BTS. Nemají ani tušení, že se jedná o objekt letící vesmírem. Proto je spojení slabší a méně efektivní. Právě nová technologie NR NTN již se satelity pracuje jako s letícím objektem, takže ve hře jsou data jako výška, rychlost a podobně. Díky tomu dosahují čtyřikrát až desetkrát vyšší účinnosti. To tedy znamená, že se nabídnou vyšší přenosové rychlosti a hlavně bude k dispozici stabilní spojení pro HD hovory.
Na trhu se dostanou první mobily možná ještě letos s modemy X105 5G Modem-RF, čímž se SpaceX a jeho Starlinku otevřou dveře. Firma by tak mohla začít v USA nabízet postupně vlastní služby a konkurovat mobilním operátorům. Při rozšíření se tak nabídne další hráč na trhu, a to možná na globální úrovni. Teoreticky se tak jednou můžeme dočkat čtvrtého mobilního hráče v Česku, který bude operovat z vesmíru.
Zdroje: phonearena.com, qualcomm.com, phonearena.com
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