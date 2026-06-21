Apple sjednocuje adresy pro přihlášení přes Apple a Skrýt můj email pod novou doménu

Zdroj: Apple
Apple oznámil změnu, která se dotkne funkcí Přihlásit se přes Apple a Skrýt můj e-mail. Obě služby budou nově používat společnou doménu private.icloud.com.
Apple provádí změny ve službách na ochranu soukromí
Doposud se generovaly anonymní e-mailové adresy pro každou službu zvlášť. Přihlásit se přes Apple využívala adresy na doméně privaterelay.appleid.com, zatímco Skrýt můj e-mail vytvářela adresy na doméně icloud.com. Po změně budou nové adresy z obou služeb vznikat výhradně pod doménou private.icloud.com. Společnost uvádí, že pro běžné uživatele se prakticky nic nemění. Všechny dosavadní adresy zůstanou funkční a budou i nadále přeposílat zprávy do skutečné e-mailové schránky bez jakéhokoliv zásahu.
Změna se více dotkne vývojářů a poskytovatelů e-mailových služeb. Ti budou muset zajistit, aby jejich systémy novou doménu rozpoznaly a neblokovaly ji například při registraci uživatelů nebo při ověřování e-mailových adres. Společnost zároveň doporučuje upravit a správně nastavit případné filtry, seznamy povolených domén a pravidla pro směrování pošty.
Přesný termín spuštění této změny prozatím nebyly nezveřejněny. Společnost pouze uvádí, že přechod na novou doménu proběhne během tohoto léta. Každopádně se jedná o další krok v rozšiřování funkcí zaměřených na ochranu soukromí. Přihlásit se přes Apple a Skrýt můj e-mail umožňují skrýt skutečnou e-mailovou adresu před aplikacemi a webovými službami, což snižuje množství sledování i příchozí nevyžádané pošty da našich emailových schránek.
Zdroj: 9to5mac.com
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