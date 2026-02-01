AirTag 2, HorizontAR zdarma, WhatsApp s předplatným: To nej z týdne #5

Zdroj: GPT
Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.
Apple představil AirTag 2. generace, cena je 790 Kč
První generace vyhledávacího zařízení AirTag od Applu byla představena v roce 2021. Až nyní jsme se dočkali oznámení o příchodu druhé generace, přičemž začal i samotný prodej. [pokračování článku]
Mapy od Seznamu: Zpřístupňuje se funkce HorizontAR i neplatícím
Před půl rokem jsme se dočkali funkce HorizontAR v Mapách od Seznamu, ale do této chvíle si ji mohli zkoušet a používat jen platící uživatelé. Společnost nyní aktualizuje dostupnost a nově si ji mohou vyzkoušet i neplatící. Stačí být jen přihlášený v aplikaci a můžete ji zdarma použít až 5x. [pokračování článku]
WhatsApp možná zavede předplatné bez reklam. Po téměř dekádě zdarma se chystá změna
WhatsApp, tak jak ho známe nyní, je aplikace zcela zdarma. To by se ale mohlo změnit a možná zavede placenou variantu. S podobným modelem se můžeme setkat například u Telegramu, který nabízí zpoplatněnou variantu Premium. Podle informací ze zdrojového kódu nejnovější verze pro Android by se mohlo jednat o model, který odstraní reklamy ze Statusů a Kanálů. [pokračování článku]
Vivo X200T oficiálně: Odolný telefon s 50MPx fotoaparáty a 6200mAh baterií
Vivo v poslední době představuje poměrně zajímavé mobily, přičemž mají mnohdy velkou kapacitu baterie a vysokou odolnost. Dnes zde máme další přírůstek do portfolia společnosti v podobě Vivo X200T. I před jednoduchý název se nabízí poměrně zajímavý mobil. [pokračování článku]
Nové Motoroly Moto G77 a G67: Stejné displeje, rozdílné procesory a fotoaparáty
Po uvedení Motorola Signature jsme se dočkali doplnění střední třídy o dva modely, které nesou označení Moto G77 a Moto G67. Už jen podle čísel byste řekli, že ve všech ohledech bude G77 vybavenější novinka, ale ve své podstatě toho oba kousky sdílí poměrně dost. [pokračování článku]
Motorola představuje Moto G17 Power a Moto G17
Nedávno jsme se dočkali několika novinek od společnosti Motorola a dnes zde máme další nášup, konkrétně jde o mobily Moto G17 Power a Moto G17, ale ty jsou si celkem dost podobné. Liší se jen v některých parametrech. [pokračování článku]
10 001 mAh v mobilu: Realme P4 Power přináší pořádnou kapacitu baterie do střední třídy
Na konci minulého roku byl uveden mobil Realme P4x 5G, který se chlubí 7000mAh baterií. Nyní zde máme vyšší verzi v podobě Realme P4 Power. Už samotný název naznačuje, na co bude novinka hlavně cílit. [pokračování článku]
Samsung Care+ přichází s novinkami: Rychlejší opravy, krytí v zahraničí a ochrana proti ztrátě
Společnost Samsung nabízí již nějakou dobu v Česku program Samsung Care+, což je v podstatě takové připojištění pro zařízení, v rámci kterého se nabízí rychlejší opravy, prodloužená záruka, výměna baterie za určitých podmínek a další služby. Nyní Samsung informuje o rozšíření, a to i v České republice. [pokračování článku]
Redmi Turbo 5 MAX: Nový telefon s obří baterií a výkonem
Nedávno jsme vás informovali o příchodu novinek na český trh od společnosti Redmi. Nyní ale na domácím trhu vypustilo další mobil, ještě zajímavější. Novinka se jmenuje Redmi Turbo 5 MAX. [pokračování článku]
EU vyšetřuje X kvůli šíření sexuálně explicitního AI obsahu
Evropská komise zahájila nové vyšetřování sítě X. Důvodem je podezření, že nedostatečně zasáhla proti šíření sexuálně explicitních obrázků generovaných umělou inteligencí, včetně obsahu, který může spadat do kategorie dětského sexuálního zneužívání (CSAM). Vyšetřování může vést k dalším sankcím podle evropského Aktu o digitálních službách (DSA). [pokračování článku]
YouTube bojuje s přehráváním na pozadí zdarma: Konec pro alternativní prohlížeče?
Youtube se snaží nabídnout v rámci placené verze obsah bez reklam, ale součástí jsou i funkce navíc, jako je například možnost přehrávání na pozadí. Jinak řečeno, můžete si takto nechat pouštět podcasty, písničky nebo jakýkoliv obsah i bez toho, aniž byste museli mít aktivní aplikaci, případně lze mít zamknutý mobil a stále probíhá přehrávání. Existuje ale několik cest, jak mít tuto funkci i bez placení. Jednou z nich je využívání alternativních prohlížečů, ale právě na to si Youtube posvítil. [pokračování článku]
Apple Watch a další chytré hodinky se staly předmětem vyšetřování kvůli patentu na detekci pádu
Americká obchodní komise (ITC) zahájila nové vyšetřování proti společnosti Apple a dalším výrobcům chytrých hodinek kvůli podezření z porušení patentů na technologii detekce pádu. Stížnost podala texaská společnost UnaliWear, která tvrdí, že Apple, Samsung, Google i Garmin nelegálně používají její patentované řešení. [pokračování článku]
Rogbid Fusion: miniaturní chytré hodinky, které lze nosit i na prstu
Společnosti se snaží najít produkt, který by oslovil případné zákazníky a dostatečně je nalákal. Sem tam se dočkáme skutečně unikátních designů nebo konstrukcí. V kategorii chytrých prstenů se toho nedá moc vymyslet, byť se najdou i takové modely, které mají miniaturní displej. Co ale tak chytré hodinky na prst? Toto by vás asi jen tak nenapadlo, ale právě takové zařízení existuje a jmenuje se Rogbid Fusion. [pokračování článku]
Nothing odkládá nový top model, i tak rok 2026 nebude nudný pro firmu
Poslední zařízení od společnosti Nothing přišlo před několika měsíci. Jednalo se o Nothing Phone (3a) Community Edition, ale jde jen o upravenou verzi dřívější novinky. Pokud bychom hledali poslední skutečné zařízení, bylo by to Nothing Phone (3a) Lite. Pro tento rok chystá výrobce novinky, ale nemáme očekávat nástupce top modelu Nothing Phone (3) (recenze). [pokračování článku]
O2 slaví dvacet let: Od NMT sítě pro pár vyvolených až po postkvantovou kryptografii
O2 si letos připomíná 20 let působení na českém trhu. Operátor O2 byl založen 1. července 2006 jako společnost Telefónica O2 Czech Republic sloučením společností Eurotel a Český Telecom. Zahájení slavnostního roku proběhlo na prvním pražském vysílači na Žižkovské věži, kde se operátor kromě zahájení oslav radoval ze získání nejlepší mobilní sítě i nejrychlejší 5G v Česku. Nezávislé měření provedla společnost Ookla. [pokračování článku]
Na veřejnost se dostávají detaily Galaxy S26 Ultra od Samsungu
