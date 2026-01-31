Nothing odkládá nový top model, i tak rok 2026 nebude nudný pro firmu

Zdroj: Nothing
Poslední zařízení od společnosti Nothing přišlo před několika měsíci. Jednalo se o Nothing Phone (3a) Community Edition, ale jde jen o upravenou verzi dřívější novinky. Pokud bychom hledali poslední skutečné zařízení, bylo by to Nothing Phone (3a) Lite. Pro tento rok chystá výrobce novinky, ale nemáme očekávat nástupce top modelu Nothing Phone (3) (recenze).
Plány Nothing na rok 2026
Většina společností představuje mobily v pravidelných cyklech. Sem tam se najde výrobce, který občas poruší svá pravidla, případně si nastaví jiné časové rozestupy než jen jeden rok. Nothing se nechce zařadit mezi běžné firmy. V oficiálních prohlášení od CEO (Carl Pei) se dozvídáme, že letos nepřijde top model Nothing Phone 4.
„Nebudeme jen každý rok chrlit novou vlajkovou loď, chceme, aby každý upgrade působil významně. Jen proto, že zbytek průmyslu dělá věci určitým způsobem, neznamená to, že my budeme dělat totéž.“ – Carl Pei, CEO Nothing.
Firma tedy nechce přinést jen aktualizaci specifikací, přičemž rozdíly by nemusely být nějak dramatické. Na top model si asi budeme muset počkat do dalšího roku, o to by se mělo jednat o zajímavější kus hardware. Na co se ale můžeme těšit, jsou nové modely Phone (4a). Z prohlášení vyplývá, že i letos jich bude více, ale nevíme, jestli máme očekávat dva nebo tři modely. Současně máme očekávat zásadní změny nejen v designu.
V segmentu sluchátek Nothing zdvojnásobí úsilí a máme se dočkat posunu v designu, kde si bude firma hrát s barvami. Zatím bylo vše více méně černobílé, až tedy na výjimky. U barev ale nebude výrobce vsázet na jistotu a chce s nimi hodně a odvážně experimentovat.
Kromě toho společnost začala otevírat první obchody, ale Evropě se zatím vyhýbá, pokud tedy nepočítáme nové globální sídlo v Londýně. CEO se také pochlubil, že rok 2025 byl významný, jelikož se podařilo dosáhnout na 1 miliardu dolarů v celoživotních tržbách. Investice vyšplhaly na 200 milionů dolarů
