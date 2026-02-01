Vyhlášení vítěze soutěže o O2 Powerbanku s MagSafe aktualizováno

Vyhlášení vítěze

Vzali jsme odpovědi všechny soutěžící na všech platformách, kde bylo soutěžní video zveřejněno. Následně naše AI vybralo jednoho vítěze ze všech. Výhru získává Pavel Darek s komentářem:

Můj telefon už má k baterce tak laxní přístup, že se vypíná i při pouhém pohledu na ikonu Facebooku. Powerbanka od O2 pro mě tedy není jen gadget, je to v podstatě přenosná JIPka pro moje digitální já. Chci konečně zažít ten pocit luxusu, kdy v kapse nenosím jen mrtvé těžítko, ale funkční stroj, co mě nenechá ve štychu uprostřed čtení novinek třeba na Dotekománii. Slibuju, že ji budu opatrovat jako oko v hlavě – přece jenom je to jediná věc, co u mě bude mít stoprocentní kapacitu a žádné výmluvy! Tak mě prosím zachraňte před životem na vodítku u nabíječky a dejte mému mobilu křídla (a pořádnou dávku miliampérhodin).

Soutěž

Nedávno jsme si mohli vyzkoušet novou powerbanku přímo od O2, která na první pohled může působit subtilně, i tak se v balení najde jedno příslušenství, které minimálně potěší ty, co nemají technologii magneticky uchytitelného bezdrátového nabíjení. Dnes si o tuto powerbanku můžete zasoutěžit.

Vyzkoušeli jsme O2 powerbanku s MagSafe: Poslední záchrana na cesty, která překvapí

Powerbanka s MagSafe

Celý název je O2 powerbanka MagSafe 5000mAh 20W PD 3.0 a nabízí pro mnohé takovou poslední záchranu, ale pokud máte mobil se slabší baterkou, může se jedná o každodenního společníka. A co udělat pro zapojení do soutěže? Stačí u videa napsat komentář a jste ve hře. Je jedno, na které platformě tak učiníte.

Můžete také soutěžit u videa na:

Podmínky soutěže

  • Pořadatelem soutěže je Dotekománie.cz.
  • Soutěž se koná v termínu 24. 1. 2026 – 30. 1. 2026 (23:59).
  • Soutěže se mohou zúčastnit všichni občané České republiky.
  • Soutěže se nemohou zúčastnit redaktoři či spolupracovníci Dotekománie.cz.
  • Pro zapojení do soutěže stačí okomentovat video na dané sociální síti a v samotném komentáři přesvědčit, že si daný účastník zaslouží cenu
  • Účastník soutěže tímto poskytuje Dotekománii souhlas, aby jeho osobní údaje byly použity pro interní potřeby v souladu s českým právním řádem. Pouze v rámci soutěže a pro kontaktování.
  • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla, termín konání soutěže a ceny. Za výhry nelze obdržet finanční náhradu a nelze je vymáhat právní cestou.
  • Na výhru nevzniká právní nárok.

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

