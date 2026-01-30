YouTube bojuje s přehráváním na pozadí zdarma: Konec pro alternativní prohlížeče?

Zdroj: Imagen 3
Youtube se snaží nabídnout v rámci placené verze obsah bez reklam, ale součástí jsou i funkce navíc, jako je například možnost přehrávání na pozadí. Jinak řečeno, můžete si takto nechat pouštět podcasty, písničky nebo jakýkoliv obsah i bez toho, aniž byste museli mít aktivní aplikaci, případně lze mít zamknutý mobil a stále probíhá přehrávání. Existuje ale několik cest, jak mít tuto funkci i bez placení. Jednou z nich je využívání alternativních prohlížečů, ale právě na to si Youtube posvítil.
Konec u alternativních prohlížečů?
Youtube se snaží co nejvíce ztížit využívání některých funkcí, které jsou normálně jen placené. Sice předplatné jako takové není nějak drahé, zejména když jsou v něm v podstatě dvě služby najednou, i tak je zde dost velká skupina uživatelů, aby Youtube samotnou problematiku nějak řešil. V minulosti například omezoval funkce, kvalitu nebo přehrávání na prohlížečích s aktivní blokací reklamního obsahu. Nyní se zaměřil na ty webové prohlížeče, které umožňují přehrávání obsahu na pozadí.
Sice se společnost nevyjádřila, i tak zde máme mnoho hlášení od uživatelů, že v jejich prohlížeči již nefunguje přehrávání na pozadí. Konkrétně se to má týkat aplikací jako Samsung Internet, Brave, Microsoft Edge a Vivaldi. Změn si zřejmě všimli vývojáři webového prohlížeče Brace a udělali nějaké změny, jelikož podle některých uživatelů se navrátila tato funkce.
Sice se to zdá být jako maličkost, ale právě přehrávání na pozadí zdarma je pro Youtube nerentabilní. Při takovém používání platformy nemá možnost zobrazit patřičně reklamu jako takovou, takže na tom prodělává. Proto je funkce dostupná jen pro předplatitele, kteří nemají reklamy vůbec.
Samozřejmě je otázkou, jak zareagují vývojáři a jestli zakomponované změny zpřístupňující tuto možnost vydrží delší dobu, nebo Youtube najde permanentní řešení. Jedno je ale jasné, Yotube bude nadále hledat cesty, jak omezit takové možnosti pro ty, kteří nemají předplatné.
Zdroj: androidauthority.com
Zdroje: piunikaweb.com, androidauthority.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře