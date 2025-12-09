Nothing Phone (3a) Community Edition je upravená verze v limitované edici

Zdroj: Nothing
Když společnost spolupracuje s fanoušky, vždy to přináší zajímavé možnosti. V minulosti jsme mohli vidět, jak OnePlus naslouchá své komunitě, ale ta doba více méně uplynula. I tak duch spolupráce s komunitou žije dál prostřednictvím firmy Nothing, která má právě kořeny v OnePlus. Spolupráce jako taková se ale netočí kolem navrhování budoucího smartphonu.
Stejný základ v jiné podobě
Nothing zaznamenal 700 přihlášek kolem mobilu Nothing Phone (3a) Community Edition, tedy verze vytvořené ve spolupráci s komunitou. Zde nedošlo na změnu hardwaru jako takového, ale například zde máme jiné provedení, ale to se netýká jen barvy mobilu. Balení prošlo změnou, k dispozici je i příslušenství a také vznikla nová marketingová kampaň.
V rámci celé soutěže vzešlo několik výherců, kteří spolupracovali právě na Nothing Phone (3a) Community Edition, což je mimochodem limitovaná edice poměrně dobrého smartphonu, jak se můžete přesvědčit v naší recenzi Nothing Phone (3a). Zde jsou klíčové vlastnosti novinky a samotní vítězové:
- Fáze 1 – Hardwarový design
- Vítězný design hardwaru a balení od Emre Kayganacla se inspiroval estetikou technologií konce 90. let a počátku tisíciletí, kdy věci vypadaly výrazně odlišně od toho, co vidíme na trhu dnes. Jedná se o odvážné, nové a nostalgické barevné provedení, které připomíná herní zařízení z minulosti, přičemž zůstává věrné futuristické identitě Nothing Phone (3a).
- Fáze 2 – Příslušenství
- Vítězným designem příslušenství, což je pro rok 2025 nová kategorie, jsou Hrací kostky. Kostky se používají již více než 5 000 let napříč kulturami jako symboly náhody, strategie, hry a sdílených okamžiků. Každá strana obsahuje čísla vykreslena fontem Ndot 55 společnosti Nothing, čímž se mísí klasická tečkovaná estetika kostek s precizní a technologickou identitou značky. Toto příslušenství využívá globální jazyk hry s nezaměnitelným podpisem Nothing.
- Design vytvořili Ambrogio Tacconi & Louis Aymonod (Reveland), kteří na jeho oživení spolupracovali s týmem Brand & Creative společnosti Nothing.
- Fáze 3 – Hodiny na zamykací obrazovce a design tapety
- Vítězným softwarovým prvkem je vlastní ciferník hodin složený z různých typů fontů. Design redukuje vizuální nepořádek a intuitivně vede oko ke klíčovým prvkům. Rovněž je také v souladu s filozofií a záměrnou estetikou Nothing, což znamená, že uživatelé přestanou okamžitě zapomínat čísla, která právě zkontrolovali. Design vytvořil Jad Zock, který spolupracoval se softwarovým týmem Nothing v Londýně.
- Zařízení také přichází s exkluzivní tapetou, kterou Jad navrhl jako vizuální most mezi barvou a texturou zadní strany s předním rozhraním. K dispozici jsou čtyři verze, ze kterých si uživatelé mohou vybrat – dvě modré a dvě fialové, odkazující na alternativní barevné studie a hravá skrytá překvapení (easter eggs).
- Fáze 4 – Marketingová kampaň
- „Made Together“ je kampaň, která oslavuje proces navrhování a spolupráci v rámci komunity Nothing. Designový jazyk a aktivity odrážejí podstatu Nothing, kterou je „dělat technologie zábavnými a inspirovat lidskou kreativitu“.
- Klíčovým aspektem této kampaně je, že není vázána na konkrétní finální design telefonu, ale spíše oslavuje samotný koncept spolupráce. Bez ohledu na to, jaký design byl nakonec pro telefon vybrán, je kampaň relevantní a úderná. Kampaň vytvořil Sushruta Sarkar, který na její realizaci spolupracoval s marketingovým týmem Nothing.
Nothing Phone (3a) Community Edition bude vyroben v počtu tisíce kusů. Samotná registrace trvá do 11. prosince a prodej bude během 12. prosince. Cena je nastavena na 8 999 Kč.
Zdroj: Tisková zpráva
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Android dostane sdílení kontaktů přes NFC [aktualizováno]
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře