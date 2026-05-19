Tyčový vysavač s vysokým výkonem je nyní téměř o polovinu levnější. SmartAI V6 sází na extrémní tah 65 kPa a výdrž přes hodinu

Vybírat dnes tyčový vysavač vždy úplně jednoduché. Parametry se na nás sypou ze všech stran a laik jen těžko rozklíčuje, jestli je důležitější kapacita baterie, nebo sací výkon. Na trh nyní vstupuje model SmartAI V6, který se snaží rozptýlit pochyby o tom, zda bezdrátový vysavač zvládne i generální úklid velkého domu. S výkonem 650 W a sacím výkonem, který v této kategorii patří k naprosté špičce, totiž útočí na pozice, které dříve patřily jen klasickým strojům „do zásuvky“.
Výkonný tyčový vysavač SmartAI V6
Největší slabinou tyčových vysavačů byla vždy výdrž. Člověk začal v obýváku a v polovině ložnice mu přístroj oznámil, že je potřeba nabíjet. SmartAI V6 se pokouší tento neduh vyřešit pomocí akumulátoru s kapacitou 24 000 mAh. Výrobce uvádí, že na jedno nabití zvládne vysavač pracovat až 80 minut. To je v reálu dost času na to, abyste v klidu vysáli průměrný rodinný dům, aniž byste museli nervózně sledovat stav baterie. Samotnou baterii nabijete za 4,5 hodiny.
Právě integrovaný displej je mozkem celého stroje. Ukazuje nejen zbývající čas, ale umožňuje i plynulou regulaci výkonu. Pokud zrovna přejíždíte z dlažby v kuchyni na hustý perský koberec, stačí palcem změnit režim. Celkem máte k dispozici tři až čtyři sací režimy, které balancují mezi tichým chodem a maximální silou.
Čistý vzduch i bez sáčků
U bezsáčkových vysavačů se lidé často bojí, že co vysají spodem, to jim horem vyletí zpět do místnosti v podobě jemného prachu. V6 proto využívá HEPA filtraci, která je dnes standardem. Celý systém je uzavřen v nádobě na prach o objemu až 2 litry. Pro představu: to je zhruba dvojnásobek toho, co nabízí běžná konkurence. Nebudete tedy muset běžet ke koši po každé vysáté místnosti.
Konstrukce sází na modularitu. Váha stroje se pohybuje mezi 3 a 6 kilogramy v závislosti na tom, jaké příslušenství zrovna použijete. Během vteřiny tak můžete z dlouhého tyčového vysavače udělat malý ruční stroj, se kterým vyčistíte drobky v autě nebo prach na horních policích knihovny.
Sází na servis i dostupnost dílů
SmartAI se snaží eliminovat obavy z nákupu moderní elektroniky tím, že nabízí dvouletý bezplatný servis a garantuje dostupnost náhradních dílů i po záruce. To je v dnešní době „jednorázové“ elektroniky docela férový přístup. Pokud se vám tedy po třech letech opotřebuje turbo kartáč nebo ztratíte úzkou štěrbinovou hubici, nebudete muset kupovat celý nový vysavač.
Ačkoliv jde o technologicky výkonný spotřebič, hlučnost se drží pod hranicí 70 dB. Takže i když zapnete režim Turbo, pravděpodobně tím nevzbudíte sousedy v celém domě, i když výkon motoru 650 W by mohl budit obavy.
Posvítí si na prach zeleným laserem
Znáte ten pocit, kdy vysajete podlahu, a pak se v určitém úhlu světla podíváte a zjistíte, že tam zbyla polovina prachu? SmartAI V6 používá speciální zelené LED osvětlení na kartáčové hlavě. Zelené světlo má tu vlastnost, že mnohem lépe než klasické bílé zvýrazňuje mikroskopické částice prachu na tvrdých podlahách. V šeru nebo pod pohovkou tak přesně vidíte, kde jste ještě nebyli.
Samotný kartáč je navíc vybaven technologií proti namotávání vlasů. Dlouhé „hřebenové zuby“ uvnitř hubice neustále pročesávají rotující válec a posílají vlasy roztříděné přímo do sběrné nádoby. Odpadá tak nenáviděné rozřezávání chuchvalců nůžkami po každém druhém vysávání.
Zatímco dříve byly bezdrátové modely vnímány jen jako doplňky pro rychlý úklid podlahy, stroje jako SmartAI V6 ukazují, že éra tahání kabelů za sebou a zakopávání o ně je minulostí.
