Nothing Phone (3a) Lite je nečekaná novinka s cenou od 6 399 Kč

Relativně nedávno jsme se dozvěděli o příchodu dalšího smartphonu od Nothing. Dnes jsme se dočkali představení a nabídka zařízení se rozšířila o kousek Nothing Phone (3a) Lite. Už jen podle názvu je jasné, že se jedná o nejslabší mobil z aktuální linie. Ostatně vychází z modelu Nothing Phone (3a).
Slušná střední třída?
Některé specifikace jsou u Nothing Phone (3a) Lite stejné v porovnání s Nothing Phone (3a). Konkrétně asi nedošlo na změnu displeje, jelikož má stále 6,77palcovou úhlopříčku, stejné rozlišení a také maximální jas 3000 nitů. O výkon se zde stará Dimensity 7300 ve variantě Pro. Tento model nabídne maximálně 8 GB operační paměti.
Jak jde ale vidět níže, tak je zde odlišný design zadní strany. Pozorní si všimnou, že zde chybí nějaký sofistikovaný systém LED, tedy plnohodnotný Glyph. Ten se zredukoval do jedné LED v dolním pravém rohu. Nothing Phone (3a) Lite má tedy jen takovou notifikační diodu.
Došlo na redukci ve fotografické výbavě. Místo foťáku se zoomem je zde jen 2MPx makro snímač. Baterie je stejná, tedy 5000mAh, ale bylo snížena rychlost nabíjení na 33W, což je i tak slušná hodnota. Odolnost vůči vodě je zachována, jen lehce snížena. Je zde certifikace IP54, což by mělo znamenat, že mobil odolá v dešti.
Co se týče softwarové podpory, mobil se ještě dočká Androidu 16, 17 a 18. Bezpečnostní aktualizace jsou přislíbeny na dobu 6 let od uvedení. Nothing Phone (3a) Lite již zítra míří do předobjednávek, přičemž prodej započne 4. listopadu. Nothing Phone (3a) Lite v základní verzi přijde na 6 399 Kč, varianta s dvojnásobným úložištěm pak stojí 6999 Kč.
Specifikace Nothing Phone (3a) Lite
- displej: 6,77 palců, 2392 x 1080 pixelů, 120 Hz, AMOLED, až 3000 nitů
- procesor: Dimensity 7300 Pro
- RAM: 8 GB
- úložiště: 128/256 GB
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS
- 8 MPx, ultra širokoúhlý
- 2 MPx
- přední – 16 MPx
- zadní – 50 MPx, OIS
- čtečka otisků prstů v displeji
- IP54
- 5G, Bluetooth 5.3, NFC, WiFi 6, GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1)
- rozměry: 164 x 78 x 8,3 mm; 199 gramů
- baterie: 5000 mAh + 33W
