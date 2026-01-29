Samsung Care+ přichází s novinkami: Rychlejší opravy, krytí v zahraničí a ochrana proti ztrátě

Zdroj: Samsung
Společnost Samsung nabízí již nějakou dobu v Česku program Samsung Care+, což je v podstatě takové připojištění pro zařízení, v rámci kterého se nabízí rychlejší opravy, prodloužená záruka, výměna baterie za určitých podmínek a další služby. Nyní Samsung informuje o rozšíření, a to i v České republice.
„Zákazníci se na své přístroje spoléhají stále víc každý den a tím rostou i jejich nároky na ochranu,“ uvádí Sangwook Chun, výkonný viceprezident a ředitel týmu Samsung Care+ z divize Mobile eXperience Business v Samsung Electronics. „Proto jsme program Samsung Care+ vylepšili – nově nabízíme neomezené opravy a přidali jsme další provozovny po celé Evropě, kam můžou uživatelé rovnou bez objednání přijít, ať už jsou doma nebo v cizině.“
Rozšíření programu Samsung Care+
Samsung upravuje podmínky samotného programu, přičemž jde víceméně o prodloužení termínů nebo i zrušení omezení. Příkladem je třeba krytí u cest do zahraničí, kde zákazník nesměl překročit dobu 60 dnů, aby mohl využít krytí. Nově zde není jakýkoliv limit, což ve své podstatě znamená, že je jedno, jak dlouho budete v zahraničí.
Novinkou je možnost přidání k pojištění i krytí krádeže a ztráty zařízení. V případě schválení pojistné události obdrží zákazník do 48 hodin náhradní zařízení. Kompletní znění všech novinek v rámci rozšířeného programu Samsung Care+ je následující:
- Neomezené krytí při náhodném poškození
- Krytí při náhodném poškození přístroje nyní nemá žádné omezení, takže je jedno, zda zařízení odněkud spadne nebo ho třeba utopíte při pádu do vody. A také nezáleží na tom, kolikrát přístroje poškodíte, nárok na opravu od certifikované firmy máte pokaždé. Jednodušší je i kalkulace případných poplatků za překročení limitu, neodvíjí se od rozsahu poškození ani od typu zařízení.
- Bezproblémová péče doma i za hranicemi
- Samsung Care+ nyní nabízí plné pokrytí v domovské zemi i v cizině, odpadá tedy dosavadní limit pro cesty do 60 dnů. U rychlých oprav lze navštívit libovolné servisní centrum v jakékoli zemi, bez nutnosti objednání. Všechny opravy probíhají v autorizovaných servisních centrech s použitím originálních náhradních dílů. Množství servisních center v nové verzi Samsung Care+ výrazně narostlo, aby byla služba dostupnější. Reklamace lze nyní podávat online nebo telefonicky 24 hodin denně 7 dnů v týdnu.
- Opravy bez objednání
- Uživatelé Samsung Care+ mají nyní k dispozici 175 nových provozoven, kde si lze vyžádat opravu bez objednání, a nezáleží na tom, zda se nacházejí doma nebo v zahraničí. Pokud Samsung reklamaci přijme, nasměruje vás rovnou k nejbližší provozovně.
- Opravy se zasláním
- Pokud si uživatelé přejí raději zařízení do opravny zaslat, postará se Samsung o vyzvednutí poškozeného přístroje i o následné doručení po opravě.
- Prodloužená záruka a životnost zařízení
- Pokud k mechanickému nebo elektrickému selhání dojde po standardní záruční době, Samsung Care+ kryje opravy po celou dobu trvání pojistky. Zařízení, kterým po záruční době klesne kapacita baterie pod 80 % původní hodnoty, mají nárok na její bezplatnou výměnu. Veškeré náhradní díly a baterie procházejí přísnými testy prováděnými certifikovanými techniky.
- Větší flexibilita
- Nová možnost měsíční platby až na 60 měsíců pokrytí znamená pro uživatele větší flexibilitu, předplatné lze navíc kdykoli zrušit. Pokud někdo dává přednost pevně stanovenému termínu, lze smlouvu uzavřít na dva roky s jedinou platbou předem.
- Další úroveň ochrany
- Pokud si uživatelé přejí, můžou si k pojištění přidat i krytí krádeže a ztráty zařízení. Po schválení pojistné události obdrží do 48 hodin náhradní zařízení, aby dopad události na jejich život zůstal minimální. Ztracené nebo ukradené zařízení lze na dálku zablokovat pomocí nástroje Samsung Knox Guard, který chrání osobní data a zabraňuje jejich zneužití. Službu Samsung Knox Guard je nutné aktivovat na každém pojištěném telefonu nebo tabletu samostatně.
Zdroj: gsmarena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Google aktualizuje ochranu proti krádeži v Androidu
10 001 mAh v mobilu: Realme P4 Power přináší pořádnou kapacitu baterie do střední třídy
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře