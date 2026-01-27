Vivo X200T oficiálně: Odolný telefon s 50MPx fotoaparáty a 6200mAh baterií

Vivo X200T oficiálně: Odolný telefon s 50MPx fotoaparáty a 6200mAh baterií2026-01-27T13:37:54+01:00
• 27. 1. 2026#Android #Smartphony

Zdroj: Vivo

Vivo v poslední době představuje poměrně zajímavé mobily, přičemž mají mnohdy velkou kapacitu baterie a vysokou odolnost. Dnes zde máme další přírůstek do portfolia společnosti v podobě Vivo X200T. I před jednoduchý název se nabízí poměrně zajímavý mobil.

Vivo Y500i oficiálně: Odolnost IP69 a 7200mAh baterie

Slušná výbava

Není to tak dávno, co jsme vás informovali o novinkách Vivo X300 a X300 Pro, takže je celkem překvapující, že se společnost tak trochu vrací zpět v řadě. Vivo X200T by ještě před rokem dostalo nálepku top model, ale vzhledem k tomu, že zde není použit nejmodernější procesor, tak dostane označení spíše vyšší střední třída. I tak bude dostačovat i náročným uživatelům.

color1png 1928x2000x color2png 964x1001x

Zdroj: Vivo

Vivo X200T nabízí velmi dobře vybavený displej, který umí dosáhnout až na 5000 nitů. O výkon se stará Dimensity 9400+, což je velmi výkonný procesor, jen tedy lehce ztrácí na dnešní nejmodernější, i tak má dostatek výkonu ještě na dlouhou dobu. Vivo se nedrželo zpátky u fotografické výbavy, jelikož všechny senzory mají 50 MPx. Na zadní straně se navíc nabízí periskopický snímač pro zoom.

O energii se stará baterie o kapacitě 6200 mAh a podporou rychlého bezdrátového nabíjení. Vivo X200T má samozřejmě stereo reproduktory a také zvýšenou odolnost, dokonce zde najdete i IP69, takže nebude vadit jen ponoření do vody, ale také vyšší teplota, až 80° C. Celkem výjimečně Vivo dodává, že Vivo X200T dostane plnohodnotné aktualizace po dobu 5 let, a ty bezpečnostní bude dostávat po dobu 7 let.

Cena novinka startuje v přepočtu přibližně na 13 400 Kč, což není špatná suma na takto vybavený smartphone. Nyní si musíme počkat na dostupnost v Evropě.

Specifikace Vivo X200T

  • displej: 6,67 palců, AMOLED, 2800×1260, 120 Hz, jas až 5000 nitů, 460 PPI, Q10 PLUS, barevný gamut P3
  • procesor: MediaTek Dimensity 9400+, 8 jader, 3 nm, takt až 3,73 GHz (3,73 GHz1 + 3,3 GHz3 + 2,4 GHz*4)
  • RAM: 12 GB LPDDR5X Ultra
  • úložiště: 256/512 GB UFS 4.1
  • Operační systém: Android 16, OriginOS 6
  • Dual SIM: SIM1 + SIM2 / SIM1 + eSIM1 / eSIM1 + eSIM2, 5G + 5G Dual SIM Dual Active
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,57, OIS)
      • 50 Mpx (f/2,0), ultra širokoúhlý
      • 50 Mpx (f/2,57, OIS), zoom
    • přední: 50 Mpx (f/2,0)
  • IP68 + IP69
  • 3D ultrasonická čtečka otisků prstů
  • stereo
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS (L1+L5), NFC, USB-C (USB 2.0), OTG, infračervený port
  • rozměry a hmotnost: 160,01 x 74,29 x 7,99 mm, 203/205 gramů
  • baterie a nabíjení: 6200 mAh (typická) / 6060 mAh (minimální), 90W FlashCharge, 40W bezdrátové nabíjení

Zdroje: gsmarena.com, fonearena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Siri dostává mozek Gemini 🧠 | Revolut vs. Šmejdi | Chaos v českém 5G

💡ANKETA: Který vedlejší fotoaparát na mobilu je pro vás nejdůležitější?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat