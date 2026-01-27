Vivo X200T oficiálně: Odolný telefon s 50MPx fotoaparáty a 6200mAh baterií

Zdroj: Vivo
Vivo v poslední době představuje poměrně zajímavé mobily, přičemž mají mnohdy velkou kapacitu baterie a vysokou odolnost. Dnes zde máme další přírůstek do portfolia společnosti v podobě Vivo X200T. I před jednoduchý název se nabízí poměrně zajímavý mobil.
Vivo Y500i oficiálně: Odolnost IP69 a 7200mAh baterie
Slušná výbava
Není to tak dávno, co jsme vás informovali o novinkách Vivo X300 a X300 Pro, takže je celkem překvapující, že se společnost tak trochu vrací zpět v řadě. Vivo X200T by ještě před rokem dostalo nálepku top model, ale vzhledem k tomu, že zde není použit nejmodernější procesor, tak dostane označení spíše vyšší střední třída. I tak bude dostačovat i náročným uživatelům.
Vivo X200T nabízí velmi dobře vybavený displej, který umí dosáhnout až na 5000 nitů. O výkon se stará Dimensity 9400+, což je velmi výkonný procesor, jen tedy lehce ztrácí na dnešní nejmodernější, i tak má dostatek výkonu ještě na dlouhou dobu. Vivo se nedrželo zpátky u fotografické výbavy, jelikož všechny senzory mají 50 MPx. Na zadní straně se navíc nabízí periskopický snímač pro zoom.
O energii se stará baterie o kapacitě 6200 mAh a podporou rychlého bezdrátového nabíjení. Vivo X200T má samozřejmě stereo reproduktory a také zvýšenou odolnost, dokonce zde najdete i IP69, takže nebude vadit jen ponoření do vody, ale také vyšší teplota, až 80° C. Celkem výjimečně Vivo dodává, že Vivo X200T dostane plnohodnotné aktualizace po dobu 5 let, a ty bezpečnostní bude dostávat po dobu 7 let.
Cena novinka startuje v přepočtu přibližně na 13 400 Kč, což není špatná suma na takto vybavený smartphone. Nyní si musíme počkat na dostupnost v Evropě.
Specifikace Vivo X200T
- displej: 6,67 palců, AMOLED, 2800×1260, 120 Hz, jas až 5000 nitů, 460 PPI, Q10 PLUS, barevný gamut P3
- procesor: MediaTek Dimensity 9400+, 8 jader, 3 nm, takt až 3,73 GHz (3,73 GHz1 + 3,3 GHz3 + 2,4 GHz*4)
- RAM: 12 GB LPDDR5X Ultra
- úložiště: 256/512 GB UFS 4.1
- Operační systém: Android 16, OriginOS 6
- Dual SIM: SIM1 + SIM2 / SIM1 + eSIM1 / eSIM1 + eSIM2, 5G + 5G Dual SIM Dual Active
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,57, OIS)
- 50 Mpx (f/2,0), ultra širokoúhlý
- 50 Mpx (f/2,57, OIS), zoom
- přední: 50 Mpx (f/2,0)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,57, OIS)
- IP68 + IP69
- 3D ultrasonická čtečka otisků prstů
- stereo
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS (L1+L5), NFC, USB-C (USB 2.0), OTG, infračervený port
- rozměry a hmotnost: 160,01 x 74,29 x 7,99 mm, 203/205 gramů
- baterie a nabíjení: 6200 mAh (typická) / 6060 mAh (minimální), 90W FlashCharge, 40W bezdrátové nabíjení
Zdroje: gsmarena.com, fonearena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře