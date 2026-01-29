10 001 mAh v mobilu: Realme P4 Power přináší pořádnou kapacitu baterie do střední třídy

Zdroj: Realme
Na konci minulého roku byl uveden mobil Realme P4x 5G, který se chlubí 7000mAh baterií. Nyní zde máme vyšší verzi v podobě Realme P4 Power. Už samotný název naznačuje, na co bude novinka hlavně cílit.
Nový standard?
V poslední době asijské společnosti valí jeden mobil za druhým s většími kapacitami baterií. Postupně se mobily s kapacitou kolem 10 000 mAh stávají běžnou realitou a Realme P4 Power není výjimkou. Zde společnost dokonce uvádí, že novinka má kapacitu 10 001 mAh, asi aby se mohla chlubit označením, že má přes deset tisíc. Je ale zajímavé, že tloušťka je relativně nízká, jen 9,08 mm.
Není to ale jediná přednost této novinky. Realme P4 Power se chlubí i kvalitním displejem, jenž má vyšší rozlišení, obnovovací frekvenci a dokonce i vysoký jas. Tak trochu kazí dojem procesor střední třídy, ale je to pochopitelné. I tak bude mít dostatek výkonu na jakoukoliv práci či hraní. Oficiální specifikace nikde nezmiňují, zda jsou zde stereo reproduktory, což by byla velká škoda.
Na druhou stranu Realme P4 Power splňuje certifikaci i IP69, takže je připraven na náročnější podmínky. Fotografická výbava je víceméně základní, i tak má hlavní snímač optickou stabilizaci obrazu. Celkově se jedná o velmi podařený a zajímavý kousek střední třídy. Ještě zajímavější je cena. Realme P4 Power vychází u základní verze v přepočtu přibližně na 7 300 Kč. Otázkou je, kdy se dostane do Evropy, případně s jakým názvem.
Specifikace Realme P4 Power
- displej: 6,8palcový, AMOLED, FHD+ 1280 x 2800 pixelů, 144 Hz, 453 PPI, 1,07 miliardy barev, jas 600 nitů (typ) / 1800 nitů (HBM) / 6500 nitů (APL), Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G (8 jader), Arm Mali-G615 GPU (1,047 GHz)
- RAM: 8/12 GB LPDDR4X
- úložiště: 128/256 GB UFS 3.1
- Operační systém: realme UI 7.0
- Dual SIM: Nano-SIM + Nano-SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8, OIS, FOV 79°, 5P objektiv)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2, FOV 112°, 5P objektiv)
- přední: 16 Mpx (f/2.4, FOV 85°, 4P objektiv)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8, OIS, FOV 79°, 5P objektiv)
- optická čtečka otisků prstů v displeji
- IP68, IP69
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.4 (SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5.0), GPS (Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS), USB-C, Infračervený port
- rozměry a hmotnost: 162,26 x 76,15 x 9,08 mm, 219 gramů
- baterie a nabíjení: 10001 mAh, 80W Ultra Charge
Zdroj: Tisková konference
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Redmi Note 15 Pro+ nabízí nejlevnější 200Mpx foťák, 120Hz displej a 100W nabíjení. Stojí pouhých 8 440 Kč
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře