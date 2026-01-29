Redmi Turbo 5 MAX: Nový telefon s obří baterií a výkonem

Zdroj: Redmi
Nedávno jsme vás informovali o příchodu novinek na český trh od společnosti Redmi. Nyní ale na domácím trhu vypustilo další mobil, ještě zajímavější. Novinka se jmenuje Redmi Turbo 5 MAX.
Slovo MAX je na místě
Tento mobil rozhodně nebude patřit do běžné střední třídy a rozhodně není nudný. Po designové stránce vypadá zajímavě, ale ještě více stojí za pozornost samotné specifikace. U tloušťky 8,15mm byste asi nečekali velkou kapacitu, i tak Redmi Turbo 5 MAX patří mezi mobily s novou technologií baterií. Zde se konkrétně nabízí 9000 mAh s podporou 100W nabíjení.
Není to ale jediná zajímavá specifikace, jelikož se zde o výkon stará procesor Dimensity 9500 a odolnost garantovaná certifikacemi IP68 a IP69K. Displej se chlubí vysokým rozlišením a jeho jas dosahuje na hodnotu 3500 nitů. Firma do výbavy zařadila modernější úložiště a také operační paměti. Kde mobil lehce ztrácí, je fotografická výbava. Sice hlavní foťák má optickou stabilizaci obrazu, ale sekundární ultra širokoúhlý snímač s 8 MPx.
Samozřejmě nechybí stereo reproduktory a dokonce je zde ultrasonická čtečka otisků prstů. Redmi Turbo 5 MAX tak nevypadá jako obyčejný mobil a asi zaujme nejednoho zájemce. Základní verze Redmi Turbo 5 MAX vychází v přepočtu přibližně na 7 300 Kč bez daně a dalších poplatků. Nyní je otázka, kdy tento kousek zamíří do Evropy, za jakou cenu, s jakým názvem a jestli si zachová i kapacitu baterie, případně jiné specifikace. Na to si budeme muset počkat.
Specifikace Redmi Turbo 5 MAX
- displej: 6,83 palců (2772 x 1280 pixelů), 1,5K OLED, 120 Hz, až 2560 Hz vzorkovací frekvence, Dolby Vision, 3840 Hz PWM stmívání + DC stmívání, jas až 3500 nitů
- procesor: Dimensity 9500 (3 nm) až 3,73 GHz, Arm Mali-G925 MC12 GPU
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X
- úložiště: 256/512 GB UFS 4.1
- Operační systém: Android 16, Xiaomi HyperOS 3
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, 1/1,95″ Light Fusion 600 senzor, OIS, EIS, video až 4K 60fps)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2)
- přední: 20 Mpx (OV20B senzor, f/2,2, video až 1080p 60fps)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, 1/1,95″ Light Fusion 600 senzor, OIS, EIS, video až 4K 60fps)
- IP66 + IP68 + IP69 + IP69K
- 3D ultrasonická čtečka otisků prstů v displeji, infračervený senzor
- stereo, USB-C audio
- Konektivita: 5G SA/NSA, 4G LTE (Dual 4G VoLTE), Wi-Fi 6 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.4, GPS (L1+L5), B1I + B1C + B2a, Galileo (E1+E5a), GLONASS (G1), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), USB-C, NFC
- rozměry a hmotnost: 162,99 x 77,93 x 8,15 mm, 219 gramů
- baterie a nabíjení: 9000 mAh, 100W rychlé nabíjení
Zdroj: fonearena.com
