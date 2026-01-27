WhatsApp možná zavede předplatné bez reklam. Po téměř dekádě zdarma se chystá změna

Zdroj: GPT1
WhatsApp, tak jak ho známe nyní, je aplikace zcela zdarma. To by se ale mohlo změnit a možná zavede placenou variantu. S podobným modelem se můžeme setkat například u Telegramu, který nabízí zpoplatněnou variantu Premium. Podle informací ze zdrojového kódu nejnovější verze pro Android by se mohlo jednat o model, který odstraní reklamy ze Statusů a Kanálů.
WhatsApp: zpět k placenému modelu, ale jinak
WhatsApp byl při svém spuštění v roce 2009 placený. Uživatelé na iPhonu zaplatili jednorázově 0,99 USD za neomezené používání. V roce 2013 přešla aplikace na model „první rok zdarma, poté 0,99 USD ročně“. V roce 2016 ale WhatsApp veškeré poplatky zrušil, a to hlavně kvůli problémům s platbami v rozvojových zemích.
Nyní to ale vypadá, že Meta, mateřská společnost WhatsAppu, testuje nový druh monetizace. Tentokrát by se nemělo jednat o poplatek za samotné používání aplikace, ale o předplatné za odstranění reklam ze Statusů a Kanálů, které Meta zavedla v roce 2024.
Jak by mělo předplatné bez reklam fungovat?
Informace pochází z analýzy kódu verze WhatsApp 2.26.3.9, kterou provedl web Android Authority. V aplikaci se objevily nové textové řetězce, které jasně ukazují, že uživatelé si budou moci vybrat mezi dvěma možnostmi: buď budou používat sekce Status a Kanály zdarma s reklamami, nebo si zaplatí měsíční předplatné a reklamy odstraní.
Zmiňuje se také propojení s Centrem účtů Meta. Pokud uživatel odpojí svůj WhatsApp účet z tohoto centra, cena předplatného se údajně sníží. To naznačuje, že cena bude záviset i na míře propojení účtu s dalšími službami, jako je Facebook či Instagram.
Reklamy v aplikaci už běží
WhatsApp začal testovat reklamy ve statusech a Kanálech v polovině roku 2024. Reklamy se zobrazují pouze v záložce „Aktualizace“ a nezasahují do soukromých nebo skupinových chatů. Meta k cílení využívá základní údaje jako jazyk, zemi a sledované kanály. Pokud má uživatel propojený účet s Facebookem nebo Instagramem, reklamy jsou personalizovanější.
Až dosud nebyl žádný oficiální způsob, jak se reklam zbavit. Někteří uživatelé experimentují s VPN, používají webovou verzi WhatsAppu nebo jiné neoficiální metody, ale tyto pokusy o obcházení nejsou dlouhodobým řešením. Předplatné by tak mohlo být první oficiální cestou, jak získat čistší a nerušené prostředí.
Kolik to bude uživatele stát a kdy by měla změna přijít?
Zatím není jasné, kolik bude nové předplatné stát ani kdy přesně bude zavedeno. Meta již podobné modely bez reklam testuje u Facebooku a Instagramu, ale pouze v určitých zemích. Je proto pravděpodobné, že i u WhatsAppu bude dostupnost geograficky omezená.
Otázkou zůstává, zda si uživatelé, zvyklí na WhatsApp zdarma, budou ochotni za službu po letech platit, a to ještě pouze s tou skutečností, že tím pouze odstraní reklamu a nezískají žádné funkce navíc. S ohledem na celkovou strategii firmy Meta, která masivně rozšiřuje reklamy napříč všemi svými platformami, se ale může ukázat, že platba bude jedinou cestou, jak se reklam zcela zbavit.
Zdroj: phandroid.com
Komentáře
Richard Maršál27. 1. 2026, 14:05
Přemýšlím, kde že ta reklama je? Mán WhatsApp od roku 2016, a nikdy jsem tam reklamu neviděl v aplikaci.