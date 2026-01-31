Rogbid Fusion: miniaturní chytré hodinky, které lze nosit i na prstu

Rogbid

Společnosti se snaží najít produkt, který by oslovil případné zákazníky a dostatečně je nalákal. Sem tam se dočkáme skutečně unikátních designů nebo konstrukcí. V kategorii chytrých prstenů se toho nedá moc vymyslet, byť se najdou i takové modely, které mají miniaturní displej. Co ale tak chytré hodinky na prst? Toto by vás asi jen tak nenapadlo, ale právě takové zařízení existuje a jmenuje se Rogbid Fusion.

Novinka je výsledkem společnosti Rogbid, která existuje již deset let a zaměřuje se právě na nositelnou elektroniku. Rogbid Fusion nepatří mezi prsteny, sama společnost řadí toto zařízení mezi chytré hodinky, které se dají nosit jako na zápěstí, tak i na prstu. Ostatně rozměry jsou miniaturní, 21 mm na šířku a 20,6 mm na výšku.

Nehledejte zde nějaké pokročilejší možnosti jako GPS nebo NFC pro placení, i tak si poradí s měřením srdečního tepu a okysličení krve. Zvládají monitorovat spánek a také sportovní aktivity. Ve výbavě mají přes sto sportovních režimů. Samozřejmostí je odolnost vůči vodě. Samotný displej je dotykový a má jen 0,49 palců. Byla využita technologie OLED, ale samotný panel není po celé ploše přední strany.

Softwarová výbava čítá i funkce pro sledování menstruačního cyklu, a dokonce je zde i funkce pro správný čas pro modlení. Pakliže si pořídíte dva kusy, tak si pár může posílat interakce a sdílet data. Rogbid Fusion vydrží dle výrobce 5 dnů provozu na jedno nabití, přičemž doplnění energie trvá 30 až 60 minut. Rozhodně se jedná o unikátní zařízení, které můžete nosit na prstu nebo na zápěstí. Cena je zde nastavena na 49,99 dolarů, tedy cca 1 020 Kč.

